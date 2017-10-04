Деофшоризация крупнейших российских компаний отменяется

Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информацию о докладе первого вице-премьера Игоря Шувалова президенту Владимиру Путину. Российское правительство отказалось от перевода из офшоров в российскую юрисдикцию крупнейших системообразующих компаний страны.





В документе отмечается, что "применение принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны в целом". Опасные ситуации могут возникнуть из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере, поэтому утверждение единых критериев для крупнейших российских компаний признано нецелесообразным, утверждается в докладе Шувалова.





Как известно, ранее предлагалось провести принудительную деофшоризацию, отказавшись от господдержки и госконтрактов с системообразующими российскими компаниями, если они зарегистрированы в иностранной юрисдикции. На тот момент имелась информация о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этом списке значились «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие организации.





Необходимо отметить, что по информации, предоставленной Национальным бюро экономических исследований (NBER) США, Россия находится в числе мировых лидеров по объему выведенных в офшоры средств. В 2016 году российские граждане хранили в офшорах около 60 трлн рублей, что составляет около 60% ВВП страны.





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