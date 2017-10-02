 

«Нежелательные» сайты будут блокировать без решения суда

В Госдуму РФ внесен новый законопроект о внесудебной блокировке сайтов в сети Интернет, которые связаны с «нежелательными организациями». За принятие решений о блокировке будет отвечать Генпрокуратура.

Если новый закон будет принят, то Генпрокуратура получит право без суда заблокировать web-сайты организаций, которые в России признаны «нежелательными». На данный момент в этом списке значится 11 организаций, в том числе Фонд Сороса, фонд «Открытое общество» и сетевое движение «Открытая Россия».

По действующему законодательству закрыть эти сайты можно только через суд, однако чиновники уверены, что это слишком долго.

«Конкретных примеров, когда были проблемы с блокировкой нежелательных организаций, я не приведу, но их масса. Практика показала: пока будет решение суда, открывается новый ресурс», — цитирует одного из парламентариев газета «Коммерсант».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Неугодные сайты будут блокировать без суда и экспертизы
» Фонд Сороса признан нежелательным в России
» Роскомнадзор может получить право блокировать сайты без суда
» Закон о «нежелательных организациях» будет принят в самой жесткой редакции
» Блокировка сайтов встает на конвейер
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Болеть ли нам за Барселону?

Болеть ли нам за Барселону?

Каталония - не Донбасс

Каталония - не Донбасс

Дмитрий Соколов: «Железная метла метёт чисто...»

Дмитрий Соколов: «Железная метла метёт чисто...»

Проукраинские трамписты из «Брейтбарта»

Проукраинские трамписты из «Брейтбарта»

Этническая паритетность наказания за экстремизм в Татарстане и Башкортостане

Этническая паритетность наказания за экстремизм в Татарстане и Башкортостане

Павел Губарев: Отсутствие стратегической цели – это первая проблема ДНР

Павел Губарев: Отсутствие стратегической цели – это первая проблема ДНР

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Нежелательные» сайты будут блокировать без решения суда

  • 19:11
  • 308

Правительство Медведева ошиблось на триллион рублей

  • 16:30
  • 312
Болеть ли нам за Барселону?

Болеть ли нам за Барселону?

Русская нация: От самоотрицания к самовозрождению

Следующими будут ваши дети

Каталония - не Донбасс

Каталония - не Донбасс

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru