«Нежелательные» сайты будут блокировать без решения суда

В Госдуму РФ внесен новый законопроект о внесудебной блокировке сайтов в сети Интернет, которые связаны с «нежелательными организациями». За принятие решений о блокировке будет отвечать Генпрокуратура.





Если новый закон будет принят, то Генпрокуратура получит право без суда заблокировать web-сайты организаций, которые в России признаны «нежелательными». На данный момент в этом списке значится 11 организаций, в том числе Фонд Сороса, фонд «Открытое общество» и сетевое движение «Открытая Россия».





По действующему законодательству закрыть эти сайты можно только через суд, однако чиновники уверены, что это слишком долго.





«Конкретных примеров, когда были проблемы с блокировкой нежелательных организаций, я не приведу, но их масса. Практика показала: пока будет решение суда, открывается новый ресурс», — цитирует одного из парламентариев газета «Коммерсант»





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