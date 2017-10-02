Правительство Медведева ошиблось на триллион рублей

Прогнозы правительства России по экономическому сектору страны разошлись с реальностью на триллион рублей. Об этом сегодня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.





По сообщению агентства РИА «Новости», выступление Матвиенко прозвучало на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета на 2018 год.





«Хочу вновь обратиться к качеству прогнозирования. Задачи планирования, стоящие перед правительством, невероятно сложны. А без точных прогнозов бюджетное проектирование просто лишается своей сути. И в текущем году нам не удалось достичь их достоверности — расхождение запланированных и фактических доходов федерального бюджета за первое полугодие составило почти триллион рублей», — сказала спикер Совета Федерации.





Любопытно, что при таких ошибках кабинет министров полагает, что качество бюджетных прогнозов в этом году улучшилось.





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