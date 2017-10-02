 

Вы слышите эту особую тишину? Это молчат неполживцы

Не извиняется Ахеджакова, не возмущается Алексиевич, не осуждает Навальный, ни разу не обмолвился Милов, Яшин не едет протестовать против диктатуры в Каталонию, как ездил в Беларусь.
 
 
Полиция захватывает урны с бюллетенями? Около тысячи раненых?
Ну, это же не Венесуэла.
Не Россия.
Даже не КНДР.
 
Когда я говорю, что знаю, чем о чем будет завтра страдать душой наша либеральная интеллигенция — от статусных политиков до яшиных, — потому что иногда почитываю раздел Press на www.state.gov, собеседники обычно думают, что я как-то утрирую.
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