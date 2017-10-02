Вы слышите эту особую тишину? Это молчат неполживцы

Не извиняется Ахеджакова, не возмущается Алексиевич, не осуждает Навальный, ни разу не обмолвился Милов, Яшин не едет протестовать против диктатуры в Каталонию, как ездил в Беларусь.

Полиция захватывает урны с бюллетенями? Около тысячи раненых?

Ну, это же не Венесуэла.

Не Россия.

Даже не КНДР.

