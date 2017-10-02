Русская нация: От самоотрицания к самовозрождению

На сайте АПН развернулась нешуточная дискуссия вокруг книги С. Сергеева «Русская нация, или Рассказ об Истории её отсутствия». Иного и ожидать не следовало, ибо заявлено очень серьёзная, глубокаяи острая тема. Надо отдать должное и автору книги, и особенно редакции сайта за то, что они взяли на себя смелость сделать предметом дискуссии проблему, на публичное обсуждение которой наложено многосотлетнее табу.

Мне показалось важным внести свой скромный вклад в эту дискуссию именно в тот момент, когда она стала затухать и неоправданноутрачивать своё общественное звучание, по крайней мере, на сайте АПН. Чем объяснить спад этого интереса не знаю. Возможно сказалось нахождение многих авторов в отпусках и на каникулах, возможно боязнь «инфекционного» распространения интереса к запретной теме накануне больших федеральных выборов. А запретный плод всегда сладок. На мой взгляд, останавливать и приглушать дискуссию не следует: лучше перехлёсты в дискуссии, чем перестрелки без неё.

Другое дело, не следует позволять распаляться страстям, переходить рамки дозволенного. Национальные отношения не терпят оскорблений ипренебрежений. Разговор о русской нации невозможно удержать внутри русского контекста. Как бы там ни было, русский вопрос всегда был и остаётся небезразличным для всех народов и этносов нашей страны, длянаших соседей ближних и дальних, для наших геополитических союзников и противников. Русский след осталсяв душе у каждого человека, кто был частью СССР, входил в социалистическое Содружество, пользовался поддержкой нашей страны в своей борьбе за независимость. Какой? Приятный или отвратительный – это другой вопрос. И в силу этого, отношение к русским является мерилом моральным, идеологическим и политическим для наших друзей и противников. Когда Лукашенко возмущается приобщением белорусов к русскому миру, то это не от большой любви к русским. Когда латышские или эстонские власти вводят институт «неграждан» в отношении русских, тем самым они демонстрируют не случайность своего сотрудничества с фашистами во второй мировой войне. И нам понятно, на какой статус они должны претендовать, когда снова попадут в сферу российского влияния. Когда истеблишмент Грузии требует ускоренного присоединения к НАТО, а Украина гордится тем, что спровоцировала антироссийские санкции Запада,то это свидетельствует только об одном, что нам надо принципиально пересмотреть отношение к грузинам и украинцам, на которых мы строили сотрудничество с ними долгие столетия.

Вне всякого сомнения, тон в этой дискуссии, коль уж мы обсуждаем проблемы русского народа и несостоятельность русской нации, должны задавать русские люди. Вообще это даже этически не правильно, когда о русских проблемах говорят не русские люди. За этим прячется плохо скрываемая дискриминация: либо в стране нет русских специалистов по русской проблематике, либо, хуже того, русским противопоказано участие в их обсуждении. Как говорится, «хрен редьки не слаще». Надо исправит эту ситуацию таким образом, чтобы о проблемах русских говорили русские люди по происхождению, а не носители русских фамилий и тогда аргументы будут безобиднее, взгляд точнее изнутри, выводы основательнее, меры эффективнее. Это самый надёжный и бесконфликтный путь от самоoтрицания к самовозрождению. Надеюсь,именно этот подход будет в основе дискуссии. Сам факт того, что дискуссия идёт вокруг русской нации, свидетельствует о том, что участвующие в ней люди не сомневаются: русский народ как этнос имеет историческое происхождение, предназначение и, надеюсь, историческую перспективу.

Мне показалось неуместным быть арбитром в этой дискуссии в силу разных причин. Для этого надо иметь соответствующий авторитет в дискуссионной среде, и придерживаться какой либо точки зрения уже заявленной в дискуссии.Мне они показались схоластическими, затеняющими само существо вопроса. Поэтому, хочется не спорить с ними , а дополнить их и попытаться расширить горизонт дискуссии. Очевидно ведь, что перечнем проблем перечисленных автором книги «Русская нация…» и его оппонентами П. Святенковым, А. Севастьяновым, М. Диуновым, Просвирниным тема не исчерпывается.

Спор о том, существует ли русская нация, вреден и бессмысленнен.

Но если спор идёт, значит наличествуют причины его вызывающие. Причин, на мой взгляд две:

Первая связана с тем, что правящая в стране политическая элита не считает, что русский народ является государствообразующим. Об этом свидетельствуют все основополагающие документы. А определённой части этой элиты и вовсе близка точка зрения, согласно которой русского народа нет и быть не должно. Дескать: «не откуда ему взяться. Были великоросы, но и те прошли через т.н «азиачивание», т.е. этническое и ментальное смешение с азиатскими народами. Вот малоросы есть и они развились до более высокого уровня- украинской нации. Белоросы тоже есть. И имникто не отказывает в праве называться нацией. Что уж говорить о всяких там прибалтах, кавказцах и среднеазиатах: все они, пройдя путь этнического возрождения и очищения вначале в Российской Империи, а затем в составе СССР создали национальные государства и таким образом утвердились в качестве наций». Из этого формируется и понимание, что нацией называется государствообразующий народ или этнос. Таким образом знак равенства между народом (этносом) и нацией ставится в одном случае – когда народ (этнос) государствообразующий. А раз нет национального русского государства , то и называть русский народ государствообразующим не правомерно. Но на этом логические построения русофобов не заканчиваются. Они идут дальше, убеждая и себя, и весь многонациональный состав населения, проживающего на территории русского влияния, что русские и элитой страны не могут являться. Аргументов в загашнике у русофобов много. Но главный из них в утверждении : нет такой традиции. Князья Киевской Руси- люди не русские, это либеральной мыслью доказано давно. Чего только пришествие Рюрика «на кормление» стоит. Никто же не доказал и даже не попытался доказать, что наши предки пришли с Севера, что пра-пра -матерью земель русских является гиперборейская Русь. Равно как, никто не нашёл убедительных аргументов отвергнуть измышления, что Киевская Русь растворилась в неограниченном притоке тех, кого относят к «хазарскому исходу».Дальше – больше, поди разберись где правда, а где ложь: русские ли остановили и укротили Золотую Орду или Орда поглотила русичей и с тех пор правит под этим этническим прикрытием. Наконец, для самых твёрдолобых, безотбойный довод русофобов: «никак крепостной народ не может быть государствообразующим и являться частью политической элиты?».

Допустим, что эти утверждения, которые иначе, как измышлениями и назвать нельзя, имеют свои основания. Но тогда из них со всей очевидностью вытекают другие вопросы, жёсткие до неприличия:

- Если русских нет, то к какому этносу относятся те реальные живые люди, которые считают себя русскими? А таких по статистике 80 процентов населения страны.

- Если не русские, то кто и почему был государствообразующим народом на землях, называемых русскими?

- Кто составлял и составляет элиту начиная от Василия Тишайшего, Ивана Грозного, в период правления династии Романовых, в советский период и в т.н. демократической России?

- Кто борется с русским народом и не позволяет ему сформироваться в русскую нацию?

- Кто, наконец,являлся нацией в России в каждый из этих исторических этапов?

Или у нас великое многонациональное государство есть, а государствообразующей нации - нет?

Почему этими вопросами не задаются участники дискуссии: ни автор книги либерал Сергей Сергеев, ни его друг и единоверец Павел Святенков, ни русские националисты Егор Просвирнин, и его тёзка Егор Холмогоров, ни империалист Михаил Диунов? Почему они в оценке правомерности существования русской нации оперируют, каждый в пользу своей версии, таким явлением в русской жизни, как Крепостное право? Но, ни слова не говорят о «крепостниках», о том, что. в 1861 году не только упразднили крепостничество, но и фактически отменили черту оседлости, пролегавшую в Российской Империи между западными территориями малороссии и восточными территориями Польши? Что это за размен, явно не равнозначный и однозначно не в пользу коренного народа России? Мне могут возразить, что черта оседлости реально перестала существовать после Первой мировой войны, а официально была упразднена одним из первых декретовсоветского правительства после Октябрьской революции. Это правда. Но есть ведь и другая правда: подавляющая часть огромного количества т.н. бомбистов, террористов и революционных смутьянов, появившихся словно ниоткуда на необъятных просторах России после 1861 года, были выходцами с территорий, относившихся черте оседлости, введенной ещё Екатериной второй.

А вообще есть вразумительные ответы на поднятые вопросы? На мой взгляд, есть. И заключаются они в феномене русского народа, который умудряется быть народом государствообразующим, но практически не участвующим в управлении государством. Он не входит в элиту страны. Нет, он влияет на государственную политику. Но как - то своеобразно, принося себя в жертву,добросовестно выполняя отведенную ему функцию- быть охранителем и защитником страны от внешнего нашествия и порабощения, быть народом- стражником. Этакий народ воин - вассал. Происходит это от того, что с одной стороны, русский человек всегда готов поступиться личным интересом во имя общественного, отказаться от должности, если того требуют задачи внутригосударственного единства. Этим всецело пользуются т.н. политические нации и мафиозные структуры, объединённые по этническому принципу.

С другой стороны, как только в стране вызревают условия, при которых становится неизбежным доминирование русских в политической жизни страны, всё те же мафиозные этнические движения, связанные с аналогичными международными структурами, предпринимают усилия по подрыву государственной и общественной стабильности в России при молчаливом согласии русского народа. Все российские смуты, бунты, революции, реформации не от слабости власти и не от общественного раздрая. (Российская Империя и Советский Союз «самоликвидировались» на пике своего расцвета и могущества. И совсем не по причине хлебных бунтов и пустых прилавков в магазинах. Современная Россия до сих пор не достигла по уровню ВВП показателей РСФСР в составе СССР, а по душевому производству некоторых товаров не вышла и на уровень 1913 года. ) Все эти потрясения происходили, как выстрел на опережение: либо сейчас – либо никогда. Меня забавляет передача на Вести FM: «100 – лет спустя. День за днём», которую ведёт Андрей Святенко. Авторпрограммы настойчиво ищет ответ на вопрос, как всё случилось с Февральской и Октябрьской революциями 1917, сознательно уходя от ответственного анализа: Кем и Зачем это было сделано? Ему вторит политологДмитрий Куликов, удивляясь, как Верховного главнокомандующего во время войны смеcтили царские генералы. При этом,ответ , что называется на поверхности, надо просто перенестись из года 1917 в год 1991. И с более близкого расстояния убедиться: Всё один в один. Всё та же опасность укрепления русских в государственном управлении. Всё те же движущие силы революции. Всё тот же безвольный государь. И всё тот же беумный и безжалостный русский Робеспьер по имени Борис Ельцин. Всё те же генералы, традиционно оказывающиеся на стороне революционных сил. Подозреваю, что Святенко либеральная солидарность не позволяет увидеть этого сходства. Но Куликову …? А возможно цель в совсем другом, замолчать , заболтать не менее губительные для нашей государственности события 1991 года, завершившееся распадом СССР. Беспощадная и несправедливая критика Советского Союза только усиливает это подозрение. Подельники Ельцина по сговору в Беловежской пуще «русский» Бурбулис», «украинец» Кравчук» и «белорус» Шушкевич не скрывают,и даже с гордостью признаются, что их целью было уничтожение союзного государства. На фоне этих признаний лидеров трёх крупнейших советских славянских республик, учреждавших СССР в 1922 году, обманчивыми, вводящими в заблуждение выглядят недоумения ведущих ещё одной авторской программы на Вести FM Гии Сералидзе и Армена Гаспаряна. Они вопрошают, как могло случиться, что «погромщиками храмов в 1917 -1920 годах стали те, кто был воспитан на традициях «Крёстного хода». Им, будто бы и невдомёк, что это не одни и те же люди. Это совершенно разные люди. Ответственно утверждаю, что русские, как политическая сила, не имеют никакого отношения, ни к одной так называемой «русской» революции: ни в 1825, ни в 1905, ни в 1917, ни в 1991 годах. Они жертвы этих революций и были вынуждены бороться с последствиями этих революций, спасая государство от распада и уничтожения.

При этом нашим бесчисленным политологам и в голову не приходит порассуждать на тот счёт, что любая смена общественно – политического устройства в стране начинается с физического и морального уничтожениярусской элиты. Судя по всему, сейчас ситуация приблизилась к такой критической отметке. Русская элита, поддерживаемая Президентом России В.В. Путиным, начала консолидироваться и оформляться в политическое движение. Сигнална её подавление подан. Развязка не за горами. Устоим ли в этот раз?

Ставить под сомнение существование русской нации, которая создала русское государство и превратила его в великую империю, не только глупо, но и бессмысленно. В какие быдефиниции, словно в фантики, не заворачивали свои измышления противники русского народа и русской нации, им всё равно не удастся доказать обратное. Можно ли допустить существование России без русских? Нет, невозможно. Никакой другой народ, населявший Российскую Империю, Советский Союз и населяющийсовременную Россию не мог и не можетвзять на себя и выполнить миссию государствообразующего народа: ни татары, ни евреи, ни украинцы, ни финско- угорские, ни кавказские народы. И не только по причине своей малочисленности. А , прежде всего, по тому, что не обладают качествами терпимости, бескорыстия, патернализма, приоритета интересов общественных над личными, которые являются цементирующими и консолидирующими. Наконец, государствообразующий народ - это всегда народ жертвенник, который должен быть готов и на уровне общности и на уровне личностном к самопожертвованию во имя целостности, безопасности и процветания государства. Мы знаем много великих и более талантливых и само организованных , чем русский, народов, но государствообразующим они стать не смогли и никогда не смогут. По причине, прежде всего, индивидуального и коллективного эгоизма. А коли при наличии такого понимания, всё равно утверждается отсутствие русской нации, то дело, скорее всего в том, что через непризнание русских государствообразующей нацией преследует цель развалить российское государство.

Думается, что и в нашей дискуссии спор - то идётне о том есть ли русская нация или нет? Есть! Есть великая русская нация, к которой я, как и десятки миллионов русских людей, имеем честь принадлежать. Спор в дискуссии разворачивается вокруг другого вопроса: Почему государствообразующая нация не управляет своим государством? Насколько я понимаю, именно на этом и настаивает С. Сергеев. Ну так и давайте разбираться отчего государствообразующая нация не является государствоуправляющей? Кто ей мешает реализовать своё законное право? Наконец кому, почему и при каких обстоятельствах она делегировала свои полномочия государственного управления? И делегировала ли?

Спор в правильном направлении. Вызван он, как мне представляется, не только неудовлетворённостью низким уровнем представительства русских в элите страны и управленческом классе, но и низким качествомвсей российской элиты и, прежде всего, той её части, которая находится на государственной службе, занимается сферой управления, культуры и воспитания в широком смысле слова. Преобладающее мнение россиян о современнойроссийской элите: меркантильна и продажна, лжива и воровата, беспринципна и безответственна. У неё личные интересы довлеют над общественными и государственными. Ущербно искать у лиц, входящих в состав нынешней элиты этно- национальные корни. Это бесперспективно. Их мимикрия не знает границ. В русских территориях они позиционируют себя, как русские, в национальных автономиях – представителями коренной национальности. Есть правда и такая категория, которая находится в состоянии идейной неузнаваемости и этнической неразличимости от одной смуты до другой, отреволюции предыдущей дореволюции последующей.

Ответственна ли русская нация за качество элиты управляющей нашим государством. Вне всякого сомнения, ответственна. Её вину в юридических терминах я бы определил, как «преступная халатность». Она заключается в том, что русский народ будучи по природе своей безразличным к власти и обогащению, добродушным и не злопамятным, терпимым и уважительным ко всем другим народам позволяетменьшинству формироватьполитическую элиту в отдельно взятом городе, районе, регионе, да и в целом в стране. Мы без труда найдём в России район, город во главе которого находится армянин, азербайджанец, грузин, таджик. При том, что на родине этих представителей русского человека во власти не сыскать.

Согласитесь, что демократическая система выборов позволяет русским избирать этнически русских на любые посты и в любом месте, разумеется с преобладающим русским составом населения.( За исключением, может быть Москвы. Но, это, вообще, отдельная тема для разговора.) Для этого, как вы понимаете, достаточно, чтобы русские голосовали за русских

Значит, русские имеют возможность формировать власть из числа русских и не пользуются ею. Почему? Можно предположить, что в силу всё тех же качеств непритязательности, а возможно и лени, русский человек не рвётся во власть? Можно. Но главное, всё – таки в другом. Русский человек не желает играть по существующим правилам политической борьбы, в основе которых ложь, обман, подкуп, шантаж. Именно по этим причинам одна часть русских, т.е. русская национальная элита не хочет участвовать в борьбе за власть, а вторая часть, т.е. русский народ либо не идёт на выборы, либо отдаёт свой голос за того, кто лучше попросит. И так по замкнутому кругу: русские не хотят участвовать в «плохой» игре и ничего не делают для того, чтобы сделать её «хорошей». Ведь, для того, чтобы изменить правила игры, надо быть во власти.

Налицо отсутствие этнической и политической консолидации русского народа. И до тех пор, пока такое состояние будет сохраняться,ничего не изменится ни в положении русского народа, ни в стране, где он де – факто является государствообразующим.

Как же изменить эту ситуацию?

Есть только один законный и цивилизованный способ, который позволит изменить ситуацию , не прибегая к извечному средству- русскому бунту жестокому и беспощадному. Для этого русский народ должен стать народом – националистом, ни в меньшей и не в большей мере, чем любой другой народ в России или в её окружении, с которым русским приходится совместно проживать или иметь постоянные отношения, в том числе пограничные. Только тогда появится русская элита, желающая и умеющая формулировать национальные интересы и защищать их, наряду с государственными.

Осталось дело за малым: воспитать у русского народа генетически отсутствующее качество – национализм. Дело не безнадёжное, если те, кто считает себя русским националистом, империалистом, патриотом или патерналистом, перестанут заниматься взаимоуничтожением, объединят свои усилия в изобличении и сдерживании антирусской политики, проводимой властью и правящей элитой.

Надо поторопиться, пока этому благоприятствует обстановка в стране.