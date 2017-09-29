 

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок могут уменьшить до $20

Российское правительство собирается с 1 июля 2018 года резко снизить норму беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на проект бюджета на 2018-2020 годы, который размещен на сайте Госдумы.

"Понижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами до 20 евро начиная с 1 июля 2018 года", - говорится в одном из пунктов документа.

Напомним читателям, в настоящее время по российским законам не облагаются пошлинами посылки суммарной стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг за один календарный месяц. В случае превышения установленного лимита, пошлина составляет 30% от стоимости посылки, но не менее 4 евро за 1 кг (взимается с суммы, превышающей порог). 

Нетрудно подсчитать, что если этот проект будет принят, то многие покупки в зарубежных интернет-магазинах станут просто невыгодными. 

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru