Патриарх Кирилл уравнял оскорбление чувств верующих и экстремизм

Патриарх Кирилл заявил на встрече с муфтием Узбекистана, что оскорбление религиозных чувств является одной из форм экстремизма.





«Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма, это то, что расшатывает основы общественного бытия, то, что провоцирует внутренние конфликты», — цитирует главу РПЦ агентство «Интерфакс».





По словам настоятеля, чувства верующих чаще всего оскорбляют средства массовой информации. Как утверждает патриарх, журналисты «недостаточно деликатно относятся к чувствам людей, оскорбляются религиозные чувства православных, мусульман, иудеев, буддистов».





Напомним читателям, что в РФ законом установлена уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан.





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