Росгвардия планирует приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

Представитель лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов заявил, что силовики собираются разработать поправки в законодательство, чтобы ужесточить контроль за пневматическим оружием, приравняв его к огнестрельному. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».





«Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному», - сообщил чиновник. По его словам, инициатива Росгвардии прорабатывается «с коллегами из других органов исполнительной власти».





«Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии», — добавил Веденов.





АПН следит за развитием событий.



