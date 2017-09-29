 

Росгвардия планирует приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

Представитель лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов заявил, что силовики собираются разработать поправки в законодательство, чтобы ужесточить контроль за пневматическим оружием, приравняв его к огнестрельному. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному», - сообщил чиновник. По его словам, инициатива Росгвардии прорабатывается «с коллегами из других органов исполнительной власти».

«Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии», — добавил Веденов.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Действующий закон о митингах будет дорабатывать Росгвардия
» Росгвардия будет готовить специалистов для слежки в соцсетях
» Путинская гвардия займется идеологией и пропагандой
» Росгвардия займется «информационным противоборством»
» Росгвардии официально разрешено вести огонь на поражение в толпе
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Павел Губарев: Отсутствие стратегической цели – это первая проблема ДНР

Павел Губарев: Отсутствие стратегической цели – это первая проблема ДНР

  • 207
Развал Украины под белорусским углом зрения

Развал Украины под белорусским углом зрения

Бить Билла

Бить Билла

Правда о краснодарских «каннибалах»

Правда о краснодарских «каннибалах»

Полевой подвижной НПЗ

Полевой подвижной НПЗ

Памятник для Макаревича

Памятник для Макаревича

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Павел Губарев: Отсутствие стратегической цели – это первая проблема ДНР

Павел Губарев: Отсутствие стратегической цели – это первая проблема ДНР

  • 18:36
  • 207

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок могут уменьшить до $20

  • 18:00
  • 125

Патриарх Кирилл уравнял оскорбление чувств верующих и экстремизм

  • 16:56
  • 146

Росгвардия планирует приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

  • 15:35
  • 158

Феномен РЖД: падать дальше некуда?

Россия стала мировым лидером по темпам роста числа долларовых миллионеров

  • 18:28
  • 424
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru