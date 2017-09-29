Росгвардия планирует приравнять пневматическое оружие к огнестрельному
- 29.09.2017, 15:35,
- Новости
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Представитель лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов заявил, что силовики собираются разработать поправки в законодательство, чтобы ужесточить контроль за пневматическим оружием, приравняв его к огнестрельному. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».
«Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному», - сообщил чиновник. По его словам, инициатива Росгвардии прорабатывается «с коллегами из других органов исполнительной власти».
«Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии», — добавил Веденов.
АПН следит за развитием событий.