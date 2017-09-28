Россия стала мировым лидером по темпам роста числа долларовых миллионеров

За текущий 2017 год количество долларовых миллионеров в Российской Федерации выросло почти на 20%. Об этом сегодня сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на доклад World Wealth Report. Эти цифры превышают средние показатели по миру более чем в два раза - число долларовых миллионеров на планете с начала года выросло всего на 7,5%.





Стоит отметить, что в целом число долларовых миллионеров в РФ довольно невысокое - 182 тысячи человек. По этим показателям Россия пока занимает 15-е место в мире. За период 2016 года, согласно докладу World Wealth Report, число долларовых миллионеров в России сократилось на 1,8%.





Для сравнения: в США сейчас насчитывается 4,8 миллиона долларовых миллионеров , в Германии — 1,3 миллиона. В списках лидеров находятся также Япония и Китай.





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