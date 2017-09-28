Новый фильм-расследование ФБК: в объективе - Владимир Соловьев

Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал новый фильм-расследование , посвященный известному телеведущему Владимиру Соловьеву. В нем рассказывается о московской и итальянской недвижимости ведущего.





Опираясь на документальные доказательства, оппозиционер утверждает, что Соловьеву принадлежит несколько квартир в центре Москвы общей стоимостью примерно 250 млн рублей. Видеоролик также демонстрирует четырехэтажный особняк в Подмосковье, принадлежащий телеведущему.

Самое интересное Алексей Навальный и его команда показали в заключительной части фильма : это большая вилла на итальянском озере Комо, которой, как утверждается, владеет лично Соловьев. Команда ФБК располагает также доказательствами того, что российский телеведущий официально зарегистрирован в Италии и имеет соответствующие документы.

Сам фигурант расследования уже прокомментировал фильм, заявив изданию The Insider, что он не чиновник, не госслужащий, и действительно является состоятельным человеком, и ему просто завидуют.





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