Новый фильм-расследование ФБК: в объективе - Владимир Соловьев
- 28.09.2017, 16:43,
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Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал новый фильм-расследование
, посвященный известному телеведущему Владимиру Соловьеву. В нем рассказывается о московской и итальянской недвижимости ведущего.
Опираясь на документальные доказательства, оппозиционер утверждает, что Соловьеву принадлежит несколько квартир в центре Москвы общей стоимостью примерно 250 млн рублей. Видеоролик также демонстрирует четырехэтажный особняк в Подмосковье, принадлежащий телеведущему.
Самое интересное Алексей Навальный и его команда показали в заключительной части фильма: это большая вилла на итальянском озере Комо, которой, как утверждается, владеет лично Соловьев. Команда ФБК располагает также доказательствами того, что российский телеведущий официально зарегистрирован в Италии и имеет соответствующие документы.
Сам фигурант расследования уже прокомментировал фильм, заявив изданию The Insider, что он не чиновник, не госслужащий, и действительно является состоятельным человеком, и ему просто завидуют.
АПН следит за развитием событий.