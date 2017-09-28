На границе Крыма и Украины возведут заграждение длиной 50 км

Управление ФСБ по Крыму заявило о намерениях построить на границе с Украиной заграждение длиной 50 км. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.





Максимальная цена контракта составляет около 200 млн рублей. Высота заграждения, которое планируется установить в Красноперкопском районе, составит более двух метров, а завершиться строительство должно будет до 20 декабря 2017 года.





«В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма — ее очередной этап» — сообщили представители ФСБ.





Напомним читателям, что в 2014 году власти Украины утвердили указ президента об обозначении линии Украинско-российской границы. Проект предусматривал целый комплекс пограничных сооружений: траншеи, рвы и другие спецобъекты.





АПН следит за развитием событий.



