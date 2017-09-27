В России полностью уничтожены запасы химического оружия

Сегодня в Удмуртии на военном объекте «Кизнер» был уничтожен последний килограмм имевшегося у России химического оружия. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». По имеющейся информации, процесс ликвидации боевых отравляющих веществ происходил автоматическим способом, без какого-либо вмешательства человека.





Распоряжение об уничтожении последних запасов химоружия отдал лично президент России Владимир Путин. «Без всякого лишнего пафоса можно сказать — это действительно, историческое событие, имея ввиду огромный объем доставшихся нам с советских времен арсенала»,- заявил российский президент.





Он также отметил, что странами, обладающими наибольшими запасами боевых отравляющих веществ, были России и США. «К сожалению, США не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия — уже трижды переносят сроки ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что честно говоря звучит как-то странновато»,— сказал Путин.





Всего Россия уничтожила 39,967 тыс. тонн отравляющих веществ. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, для этого из бюджета было выделено около 290 млрд руб.





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