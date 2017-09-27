 

В России полностью уничтожены запасы химического оружия

Сегодня в Удмуртии на военном объекте «Кизнер» был уничтожен последний килограмм имевшегося у России химического оружия. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». По имеющейся информации, процесс ликвидации боевых отравляющих веществ происходил автоматическим способом, без какого-либо вмешательства человека.

Распоряжение об уничтожении последних запасов химоружия отдал лично президент России Владимир Путин. «Без всякого лишнего пафоса можно сказать — это действительно, историческое событие, имея ввиду огромный объем доставшихся нам с советских времен арсенала»,- заявил российский президент.

Он также отметил, что странами, обладающими наибольшими запасами боевых отравляющих веществ, были России и США. «К сожалению, США не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия — уже трижды переносят сроки ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что честно говоря звучит как-то странновато»,— сказал Путин.

Всего Россия уничтожила 39,967 тыс. тонн отравляющих веществ. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, для этого из бюджета было выделено около 290 млрд руб.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru