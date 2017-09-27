Глава Чечни просит больше денег для региона в связи с высокой рождаемостью
- 27.09.2017, 16:03,
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram сообщил о встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, во время которой он обсудил планы по увеличению бюджета Чечни в связи с увеличенной рождаемостью в республике.
«Мы, – написал Кадыров, – детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счет высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета».
Кадыров пояснил, что дополнительное финансирование требуется в основном для социальной сферы: здравоохранения, образования и других отраслей. В ответ на просьбу вице-премьер пообещал ему «всестороннюю поддержку и помощь».
Напомним читателям, что в этом году Чечня должна получить 40,4 млрд рублей из федерального бюджета. Годом ранее Рамзан Кадыров вступил в резкий спор с Минфином, объясняя необходимость дотаций Чечне социальными обязательствами перед ее населением. Таким образом, 85% доходов бюджета республики формируются путем безвозмездных дотаций из федерального центра.
АПН следит за развитием событий.