Глава Чечни просит больше денег для региона в связи с высокой рождаемостью

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram сообщил о встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, во время которой он обсудил планы по увеличению бюджета Чечни в связи с увеличенной рождаемостью в республике.





«Мы, – написал Кадыров, – детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счет высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета».





Кадыров пояснил, что дополнительное финансирование требуется в основном для социальной сферы: здравоохранения, образования и других отраслей. В ответ на просьбу вице-премьер пообещал ему «всестороннюю поддержку и помощь».





Напомним читателям, что в этом году Чечня должна получить 40,4 млрд рублей из федерального бюджета. Годом ранее Рамзан Кадыров вступил в резкий спор с Минфином, объясняя необходимость дотаций Чечне социальными обязательствами перед ее населением. Таким образом, 85% доходов бюджета республики формируются путем безвозмездных дотаций из федерального центра.





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