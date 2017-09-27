Кубанскому фермеру угрожают представители концерна «Покровский»

Настоящую детективную историю о кубанском аграрии публикует сегодня Московский Монитор . По информации издания, Алексей Волченко, который является организатором прошлогоднего фермерского «тракторного марша», утверждает, что находится «на крючке» совсем не у прославившийся свадьбой дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, а у концерна «Покровский» из Ростова. Агрария заставили прочитать на камеру заранее подготовленный текст и планируют использовать в борьбе за передел наследства Цапков.





Как пишет Московский Монитор, на днях ряд СМИ разместили однотипные публикации с комментарием Волченко, заявившего: выступить против концерна «Покровский» (ролик с его рассказом о деятельности холдинга набрал на Youtube более 800 тыс просмотров) его заставила небезызвестная судья Хахалева. По словам лидера «вежливых фермеров», за поддержку ему обещали закрыть уголовные дела на его товарищей и «как в супермаркете» решить пять любых гражданских дел. Однако наша редакция получила аудиозапись разговора Волченко, в котором тот признается: сделать такое заявление его заставили угрожавшие ему представители концерна «Покровский».





- Показали удостоверение сотрудников ФСБ России. Сказал, что все контролирует, все ведет, либо ты будешь с нами, либо тебя не будет. Сказал, приедешь, когда соберем собрание журналистов своих со всех центральных каналов, - делится Волченко в телефонном разговоре . - Дали мне листочек я зачитал и все, там были вопросы, были ответы. Телефон дали, контролируют, без конца названивают. Будет встреча с Матвиенко на следующей неделе в Питер улетаю. Встреча будет с Матвиенко и с Нарусовой. Потом они создают общественную организацию, где я буду якобы лидером выступать против Елены Владимировны (Хахалевой – прим.авт.), сейчас название тебе скажу, называется это движение «Крестьянское аграрное движение». Я не знаю даже как из этого выйти, если честно. Я не думал, что оно вообще выйдет. Если нужно будет я встречусь с товарищами, расскажу все телефону, укажу все как было, полностью заявление. Мне главное, чтобы они обеспечили безопасность, я не думаю, что «Покровские» будут просто так словами кидаться.





Алексей Волченко пользуется в Краснодарском крае неоднозначной репутацией. Ранее он был осужден за мошенничество – вместе со знакомым, которого лидер «вежливых фермеров» представил как зампрокурора одного из округов Краснодара, он выманил у девушки 10 тысяч рублей, пообещав ей трудоустройство в МВД. Неоднократно он давал и ложные заявления журналистам. Так, год назад многие СМИ с ссылкой на Волченко сообщили о его встрече с президентом «Владимиром Путиным, о которой в Кремле вообще не знали. Несколько раз он же анонсировал новые «тракторные марши», которые так и не состоялись.





Оказывается, «на крючке» Волченко вовсе не у Хахалевой, а у концерна «Покровский», который с помощью настоящих или мнимых силовиков заставило его сделать соответствующее признание.





Как сообщается в материале «Российской газеты» , концерн «Покровский» активно поддерживает 86-летнюю Анну Данько – рядовую пенсионерку из Кущевской, которая по решению суда стала наследницей более пяти тысяч гектаров и сотен миллионов рублей компании «Артекс-Агро» в свое время принадлежащей Надежде Цапок. Сейчас эти решения пересматриваются в Краснодарском краевом суде и холдинг использует информационные поводы для попыток давления на Фемиду.





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