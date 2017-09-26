Экс-канцлер Германии стал кандидатом на пост главы совета директоров «Роснефти»

Российское правительство одобрило кандидатуру бывшего канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров «Роснефти». Директиву утвердил кабинет министров РФ, собщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.





В августе текущего года в СМИ появилась информация, что Герхард Шредер и министр энергетики Александр Новак номинированы в совет директоров «Роснефти».





Список остальных кандидатов остался без изменений: Андрей Белоусов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.





Шредер назвал вхождение в совет директоров «Роснефти» личной инициативой, несмотря на критику в свой адрес среди целого пула политиков Германии. По его словам, он планирует активно содействовать улучшению экономических и политических связей РФ и ФРГ.





АПН следит за развитием событий.



