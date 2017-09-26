 

Экс-канцлер Германии стал кандидатом на пост главы совета директоров «Роснефти»

Российское правительство одобрило кандидатуру бывшего канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров «Роснефти». Директиву утвердил кабинет министров РФ, собщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В августе текущего года в СМИ появилась информация, что Герхард Шредер и министр энергетики Александр Новак номинированы в совет директоров «Роснефти». 

Список остальных кандидатов остался без изменений: Андрей Белоусов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Шредер назвал вхождение в совет директоров «Роснефти» личной инициативой, несмотря на критику в свой адрес среди целого пула политиков Германии. По его словам, он планирует активно содействовать улучшению экономических и политических связей РФ и ФРГ.

АПН следит за развитием событий.
 

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