Экс-канцлер Германии стал кандидатом на пост главы совета директоров «Роснефти»
- 26.09.2017, 19:40,
- Новости
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Российское правительство одобрило кандидатуру бывшего канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров «Роснефти». Директиву утвердил кабинет министров РФ, собщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
В августе текущего года в СМИ появилась информация, что Герхард Шредер и министр энергетики Александр Новак номинированы в совет директоров «Роснефти».
Список остальных кандидатов остался без изменений: Андрей Белоусов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Шредер назвал вхождение в совет директоров «Роснефти» личной инициативой, несмотря на критику в свой адрес среди целого пула политиков Германии. По его словам, он планирует активно содействовать улучшению экономических и политических связей РФ и ФРГ.
АПН следит за развитием событий.