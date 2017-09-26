Чиновник Минобороны арестован за взятку в 385 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации приступил к расследованию уголовного дела о рекордной в истории Минобороны взятке. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант»

Как утверждают журналисты издания, дело возбуждено в отношении 46-летнего начальника отдела техобеспечения продуправления Минобороны полковника Александра Вакулина. Подозреваемому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК России) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). По решению 235-го гарнизонного военного суда Вакулин арестован и помещен в СИЗО до 29 октября.





По версии следователей, полковник за взятку в размере 368 млн руб. поспособствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при выполнении которых совершались крупные хищения. Военный чиновник также гарантировал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.





АПН следит за развитием событий.



