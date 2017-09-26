В Совете Федерации разразился скандал из-за котлет

Чиновники из Совета Федерации РФ пожаловались на отвратительное питание, а больше всего их возмутили котлеты.





Тема питания сенаторов стала главным вопросом на заседании комитета Совет Федерации по регламенту, сообщает сегодня газета «Коммерсант»





«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают? Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить... а тут это стоит сверхдорого», — резко выступила сенатор Светлана Горячева.





Зампред комитета Владимир Полетаев также поддержал претензии коллег и посетовал на то, что комбинат питания СФ слишком часто меняется руководство.





«Абсолютно правильная постановка вопроса. Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», — заявил чиновник.





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