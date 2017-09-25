Обратная сторона Сочи

Сочинский мэр Анатолий Пахомов может быть связан с местным криминалом
Сочи можно назвать городом ярких контрастов. С одной стороны – резиденции первых лиц государства, с другой – коттеджи криминальных авторитетов. Не захочешь, да подумаешь: а не имеет ли отношения к «темной» жизни города-праздника мэр Анатолий Пахомов? Расследование газеты "Наша Версия" приоткрывает эту страницу городской жизни.
Сочи – город относительно небольшой, и его жители в курсе некоторых дел и связей мэра. Например, до недавнего времени в городе действовала благотворительная организация «Лига женщин. Мост добра». Опекой общества занималась жена мэра – Елена Пахомова, в качестве мецената выступал некий Робсон – сочинский предприниматель и, как утверждают, чуть ли не правая рука авторитета Деда Хасана. В частности, сообщают, что Робсон для разрешения своих трудностей держит банду боевиков, а также якобы спонсирует замначальника уголовного розыска одного из районов Сочи.
У Робсона все под контролем: в 2015-м он был задержан вместе с Шакро Молодым и Гочо, но ненадолго. Несмотря на смерть Деда Хасана, Робсон по-прежнему весьма влиятелен. Один из местных бизнесменов рассказал, как Робсон наведался в сочинский санаторий и «рекомендовал» перезаключить контракт с ним, а не с предпринимателем. На вопрос, куда смотрит градоначальник, могут ответить лишь правоохранители, но они предпочитают помалкивать.
Назад в прошлое
По словам бизнесмена Владимира Солдатова, в городе отдает лихими 90-ми. Его земляк Валерий Морозов в своем блоге рассказал, что городские силовики не просто не противодействовали преступникам, но и организовали избиение директора по строительству поселка Таврический Андрея Шурпяка, пытаясь получить от него подписанный акт на несделанные работы, - рассказал Морозов. А один из приближенных мэра Багишвили якобы собрал команду из 500 крепких лбов. Между тем, силовики и здесь не проявляют никакого интереса к происходящему.
Газета "Наша Версия" задается вопросом: может быть, градоначальника интересует лишь мнение местных бандитов, а на жителей города ему наплевать? Возможно, он чувствует свою исключительность за счет особого «статуса» Сочи? Только вот город, который имел шансы стать витриной страны после Олимпиады, эту возможность утратил и теперь не тянет на звание элитного. Тем не менее, именно в Сочи расположена летняя резиденция главы государства «Бочаров ручей», здесь проходят важные встречи президента с ведущими политиками и бизнесменами. И именно здесь так свободно ощущает себя не только Пахомов, но и такие фигуры, как Робсон и Багишвили.
Зато законопослушные бизнесмены, особенно те, в чьей собственности или аренде находятся привлекательные участки земли или городские объекты, при всем желании не могут пожаловаться на дефицит внимания со стороны городских властей. Их повседневность – это регулярные проверки и ужесточающиеся требования. Под благовидным предлогом сделать город чище и красивее происходят вполне банальные процессы – очистка выгодных объектов от «нежелательных» инвесторов. Успех тех, кто придет на их место, полностью зависит от одного фактора – расположения властей.
Ярким примером является ситуация вокруг аквапарка – оформленные по закону документы не смогли обеспечить ему никакой защиты от произвола городской администрации, а к кафе, работающему буквально в двух шагах от него без каких-либо официальных бумаг, нареканий нет.
Остается лишь задаваться вопросом, что это? Идет ли речь о неумении разработать эффективную стратегию долгосрочного развития городской инфраструктуры, или здесь имеет место тщательно проработанная тактика, направленная на то, чтобы удерживать бизнес в зависимом положении? Впрочем, похожие проблемы испытывают и общественные объекты. К примеру, построенный три года назад скейт-парк переносят на новое место, тратя деньги из городского бюджета и временно оставляя детей и подростков без места для активного отдыха. Официальный предлог – неудобное расположение, но, как считают жители Сочи, дело в переезде городского заксобрания и подразделений мэрии в здание, расположенного по соседству.
Также местная администрация обратила внимание на недопустимость аренды офисов для мэрии в элитных постройках, принадлежащих частным лицам, за бюджетные деньги. При этом муниципальное здание безвозмездно предоставлено коммерческому юридическому университету, за год обучения в котором студенты платят 220 тысяч рублей. И не очень понятно, указывает ли это на коррупцию, или является еще одним проявлением хаоса.
Возможно, другой градоначальник уже давно спасался бы из Сочи бегством, а Пахомов держится. А если учесть, что после выборов, ознаменовавшихся скандалом, их решили больше не проводить, радовать горожан своим присутствием у власти ему предстоит еще долго.