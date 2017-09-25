Обратная сторона Сочи

Сочинский мэр Анатолий Пахомов может быть связан с местным криминалом

Сочи можно назвать городом ярких контрастов. С одной стороны – резиденции первых лиц государства, с другой – коттеджи криминальных авторитетов. Не захочешь, да подумаешь: а не имеет ли отношения к «темной» жизни города-праздника мэр Анатолий Пахомов? Расследование газеты "Наша Версия" приоткрывает эту страницу городской жизни.



Многолетнее руководство таким городом, как Сочи, наверняка стоило Анатолию Пахомову многого, нервы начали откровенно сдавать. Об этом говорит, в частности, такой инцидент: летом мэр выступал на Дне защиты детей и бросил сетку с мячиками прямо на землю перед юными жителями города. По словам очевидцев, это выглядело не лучше подачки собакам. Родителей поступок градоначальника шокировал, но они по какой-то причине решили не разбираться с выходкой мэра.

Все в курсе

Сочи – город относительно небольшой, и его жители в курсе некоторых дел и связей мэра. Например, до недавнего времени в городе действовала благотворительная организация «Лига женщин. Мост добра». Опекой общества занималась жена мэра – Елена Пахомова, в качестве мецената выступал некий Робсон – сочинский предприниматель и, как утверждают, чуть ли не правая рука авторитета Деда Хасана. В частности, сообщают, что Робсон для разрешения своих трудностей держит банду боевиков, а также якобы спонсирует замначальника уголовного розыска одного из районов Сочи.

У Робсона все под контролем: в 2015-м он был задержан вместе с Шакро Молодым и Гочо, но ненадолго. Несмотря на смерть Деда Хасана, Робсон по-прежнему весьма влиятелен. Один из местных бизнесменов рассказал, как Робсон наведался в сочинский санаторий и «рекомендовал» перезаключить контракт с ним, а не с предпринимателем. На вопрос, куда смотрит градоначальник, могут ответить лишь правоохранители, но они предпочитают помалкивать.

Назад в прошлое По словам бизнесмена Владимира Солдатова, в городе отдает лихими 90-ми. Его земляк Валерий Морозов в своем блоге рассказал, что городские силовики не просто не противодействовали преступникам, но и организовали избиение директора по строительству поселка Таврический Андрея Шурпяка, пытаясь получить от него подписанный акт на несделанные работы, - рассказал Морозов. А один из приближенных мэра Багишвили якобы собрал команду из 500 крепких лбов. Между тем, силовики и здесь не проявляют никакого интереса к происходящему.

Газета "Наша Версия" задается вопросом: может быть, градоначальника интересует лишь мнение местных бандитов, а на жителей города ему наплевать? Возможно, он чувствует свою исключительность за счет особого «статуса» Сочи? Только вот город, который имел шансы стать витриной страны после Олимпиады, эту возможность утратил и теперь не тянет на звание элитного. Тем не менее, именно в Сочи расположена летняя резиденция главы государства «Бочаров ручей», здесь проходят важные встречи президента с ведущими политиками и бизнесменами. И именно здесь так свободно ощущает себя не только Пахомов, но и такие фигуры, как Робсон и Багишвили.

Сложно представить более счастливый город, чем Сочи. Огромные инвестиции в олимпийский проект могли бы порадовать любого градоначальника, но на деле в Сочи царит хаос. С 2009 года Пахомов пытается что-то сделать, но всегда возникают непредвиденные препятствия: то потоп, то выброс на побережье субстанций, похожих на фекалии, то оползни. И не утихают в городе митинги пенсионеров, экологов, дольщиков… Пикеты стали настолько привычными, что их уже почти не замечают. Конечно, все это не лучшим образом отражается на туристическом имидже Сочи.

Сами строили



Напрашивается вывод, что самострои разрослись из-за явного попустительства со стороны власти. Для решения земельных вопросов был сформирован МУП. Арбитраж прямо указал на неправомерность передачи госфункций коммерческой организации, однако она продолжила работать и после этого.

Дома множились на средства дольщиков, в которых не было недостатка. Под прикрытием олимпийской сказки деньги лились рекой. Внезапно мэрия обратила внимание на ситуацию, и в городе началась борьба с самостроем, поистине беспощадная.

Так Сочи стал столицей. Столицей обманутых дольщиков, которым теперь остается лишь митинговать и требовать справедливости. А власть во всем обвиняет их самих, заставляя заниматься решением проблемы через созданные дольщиками кооперативы.

Закон и беспорядок

Зато законопослушные бизнесмены, особенно те, в чьей собственности или аренде находятся привлекательные участки земли или городские объекты, при всем желании не могут пожаловаться на дефицит внимания со стороны городских властей. Их повседневность – это регулярные проверки и ужесточающиеся требования. Под благовидным предлогом сделать город чище и красивее происходят вполне банальные процессы – очистка выгодных объектов от «нежелательных» инвесторов. Успех тех, кто придет на их место, полностью зависит от одного фактора – расположения властей.

Ярким примером является ситуация вокруг аквапарка – оформленные по закону документы не смогли обеспечить ему никакой защиты от произвола городской администрации, а к кафе, работающему буквально в двух шагах от него без каких-либо официальных бумаг, нареканий нет.

Остается лишь задаваться вопросом, что это? Идет ли речь о неумении разработать эффективную стратегию долгосрочного развития городской инфраструктуры, или здесь имеет место тщательно проработанная тактика, направленная на то, чтобы удерживать бизнес в зависимом положении? Впрочем, похожие проблемы испытывают и общественные объекты. К примеру, построенный три года назад скейт-парк переносят на новое место, тратя деньги из городского бюджета и временно оставляя детей и подростков без места для активного отдыха. Официальный предлог – неудобное расположение, но, как считают жители Сочи, дело в переезде городского заксобрания и подразделений мэрии в здание, расположенного по соседству. Также местная администрация обратила внимание на недопустимость аренды офисов для мэрии в элитных постройках, принадлежащих частным лицам, за бюджетные деньги. При этом муниципальное здание безвозмездно предоставлено коммерческому юридическому университету, за год обучения в котором студенты платят 220 тысяч рублей. И не очень понятно, указывает ли это на коррупцию, или является еще одним проявлением хаоса.

В поисках истины

Минувшим летом в Краснодаре прошел второй открытый форум прокуратуры Краснодарского края, посвящённый теме «Экологическая безопасность Кубани». Региональный прокурор Сергей Табельский выступил в роли главного спикера. Присутствовавшие на мероприятии общественники неоднократно обращали внимание на множество проблем экологического характера: незаконные сливы канализаций в реки, прорыв трубы рядом с пляжем в Адлере, загрязнение Черного моря, которое, помимо всего прочего, ведет к распространению инфекционных заболеваний, плавающие в море куски канализационных труб и т.д. Большая часть этих проблем напрямую относится к компетенции мэрии Пахомова. Активисты полагают, что власти допускают промах за промахом, но не желают этого признавать, отдавая предпочтение политике замалчивания.

Табельский записал все озвученные проблемы и заявил, что каждый из озвученных вопросов будет рассмотрен. Неизвестно, насколько эффективные меры последуют со стороны властей, но у жителей Сочи появилась надежда на прекращение правонарушений.

Рекордсмен по «посадкам»

Особый интерес представляет личность самого мэра Сочи, занимающего данный пост с 2009 года. Его работоспособность, поистине, заслуживает отдельного внимания: во время пребывания на важных госдолжностях он успел защитить кандидатскую диссертацию по экономике, затем – докторскую по технике, а также получить звание профессора. Правда, как удалось выяснить организации «Диссернет», примерно 50% докторской диссертации Пахомова, похоже, уже появлялись в виде кандидатских диссертаций других людей, может, здесь у него были свои цели – например, какая-нибудь дополнительная апробация?