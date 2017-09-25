 

Силовики и госструктуры включились в слежку за каналами Telegram

Министерства и крупнейшие госкомпании Российской Федерации начали добавлять в список отслеживаемых публикаций популярные телеграм-каналы. Сегодня об этом сообщает газета «Ведомости».

Отметим, что мониторинг каналов в Telegram, в том числе и анонимных, активно ведется в структурах МВД, ФСБ и Минобороны. В Генпрокуратуре РФ каналы отслеживаются, несмотря на то, что официально они не включены в мониторинг. 

Представители российского МИДа также сообщили, что следят за всеми «заслуживающими внимания сообщениями» в блогах и соцсетях. За сообщениями в публичных каналах также следят в Сбербанке и ВТБ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что каналы Telegram мониторятся в том числе и для президента, однако, по мнению пресс-секретаря, в них «много шелухи».

АПН следит за развитием событий.
 

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