Силовики и госструктуры включились в слежку за каналами Telegram

Министерства и крупнейшие госкомпании Российской Федерации начали добавлять в список отслеживаемых публикаций популярные телеграм-каналы. Сегодня об этом сообщает газета «Ведомости».





Отметим, что мониторинг каналов в Telegram, в том числе и анонимных, активно ведется в структурах МВД, ФСБ и Минобороны. В Генпрокуратуре РФ каналы отслеживаются, несмотря на то, что официально они не включены в мониторинг.





Представители российского МИДа также сообщили, что следят за всеми «заслуживающими внимания сообщениями» в блогах и соцсетях. За сообщениями в публичных каналах также следят в Сбербанке и ВТБ.





Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что каналы Telegram мониторятся в том числе и для президента, однако, по мнению пресс-секретаря, в них «много шелухи».





АПН следит за развитием событий.



