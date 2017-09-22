Навальный: «Стройгазмонтаж» и триллион для Ротенберга

1 триллион рублей - Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального Одна из многочисленных компаний бизнесмена Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» за шесть прошедших лет получила господрядов более чем на- Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование





В связи с этим глава ФБК Алексей Навальный на своем портале предложил всей стране отметить своеобразный праздник. Первый подряд компании Ротенберга, которого считают близким другом президента РФ Владимира Путина, датируется декабрем 2011 года, а последний достался компании летом 2017 года.





"ТРИЛЛИОН, блин, ТРИЛЛИОН. Таблица учитывает не всю бизнес-империю Ротенбергов, а только «Стройгазмонтаж», принадлежащий на 100% лично этому дружбану Путина. Так что юридический, медицинский, какой угодно факт: мы, многонациональный народ Российской Федерации (так по конституции), заказали дяденьке Ротенбергу товаров и услуг на один триллион рублей. Это выдающееся достижение Владимира Владимировича Путина, конечно. Надо ж умудриться загнать столько денег своему другу на глазах у всей страны. Где ещё это возможно?", - пишет оппозиционер.





"То есть триллион - это в два раза больше, чем годовые расходы всего федерального бюджета на образование. В три раза больше расходов на здравоохранение. В одиннадцать раз больше, чем все годовые расходы на культуру и кинематограф. Да мы на национальную оборону столько тратим за год (1,1 трлн), сколько отдали на оплату подрядов этому человеку.", - отмечает политик.





По словам оппозиционера, эта цифра "очень хорошо демонстрирует то, зачем вообще существует современная Россия — для обогащения Путина и его друзей". "Это реальная главная задача государства. И выполняется она просто блестяще", - подводит итог Навальный.





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