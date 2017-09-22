Этнолингвистический конфликт в республике Татарстан: истоки, развитие, нынешнее состояние, перспективы

Определение явлению «этнолингвистический конфликт», наиболее характерному для данного российского региона с особым «национальным» менталитетом значительной части руководства, впервые дал [1] ныне покойный профессор, доктор социологических наук, многие годы известный и как председатель Общества русской культуры Республики Татарстан Александр Леонидович Салагаев (17.03.1952 - 18.07.2014) ещё в 2011 году, но истоки его исходят ещё к гораздо более раннему периоду – рубежу 80-х – 90-х годов конца XX века.

Тогда на волне внезапно раскрывшихся возможностей национального возрождения всех НЕ русских народов на просторах СССР и столь же, как внезапного, так и неуёмного желания представителей этих народов двигаться к возрождению, вопросы языка, культуры и религии стали главой угла этих процессов. В тогдашней Татарской АССР её лидер, а позднее – и первый президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев вместе со своей командой приложили массу усилий для создания на территории нового государства. И, хотя, русские вместе с другими не татарами здесь всегда количественно несколько превышали татарское население, идея «титульной» государственности татар – оказалась на тот момент гораздо более харизматичной, и абсолютно доминировала – альтернативы ей не было.

1990 году в Уфе 6 августа глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин сделал заявление: «мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить» [2]. И уже 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. А 21 марта 1992 г. в республике Татарстан прошёл референдум, на который был вынесен один единственный вопрос: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?»

«Да» ответили 61.4% проголосовавших [3].

Почему такой высокий процент поддержки фактической независимости от России?

Или глубже: почему другие народы, прежде всего русские, не мешали татарам – что уж лукавить – строить «своё государство»?

На первый вопрос ответ, как представляется – весьма прост, он – чисто в экономических посулах от обретения республикой суверенитета. А именно, в то время в этом богатом нефтью крае в народ был запущен такой «убойный» посыл: «В Саудовской Аравии за счёт нефти каждый ребёнок рождается автоматически миллионером! И наши дети будут сразу рождаться миллионерами!» Вот эти воображаемые «младенцы-миллионеры» и застили собою все другие аргументы.

У кого сейчас татарстанская нефть – мы все знаем, но тогда этот высокий процент был, скорее всего, объективен – подтасовывать голоса как сейчас тогда ещё у нас не научились, как и прибирать к рукам нефть и прочую государственную и народную собственность – тоже не сразу.

На второй вопрос ответ тоже прост: «Татары знают чего хотят, а мы особо противопоставить ничего не можем – ну и пусть попробуют, нас-то никто не гонит.» Действительно – и в риторике, и на деле – открытого ущемления прав не татар было не видно, несмотря на позывы, исходившие от некоторых горячих татарских голов – но они не были у власти.

С тех пор, несмотря на правовые коллизии и весьма существенные изменения как во внутренней политике России, так и в настроениях в обществе, руководство республики использовало национальную карту и идею «суверенитета» по максимуму в отношениях с Москвой, выстраивая под эту стратегию различные конструкции.

Среди этих национально-территориально-суверенных конструкций языковая политика являлась все прошедшие годы наиболее важным элементом. Её внешний смысл – тоже весьма прост и понятен – поставить цель и двигаться к ней, чтобы регион стал двуязычным, для чего русский и татарский языки во всех измерениях были объявлены равными. С пожилыми эту идею реализовать трудновато – поэтому начали со школ, в которых законом РТ от 08.07.1992 N 1560-XII "О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан" предписывается (ст. 9): «Татарский и русский языки в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования изучаются в равных объемах…» [4].

То есть «50 – на – 50», независимо от национальности, но вроде выглядит «по справедливости». И русские тогда думали, что ничего плохого, если дети в школах будут два языка учить, а потом ведь потом татарский, может быть, им пригодится. Да и возрождать его надо, татарам помочь, в советское время ведь он был «в загоне».

Но идея явно буксовала – несмотря на 5-6 уроков в неделю татарского в школах – русскоязычные дети осваивали его плохо, использовали мало, и после окончания через несколько лет в основном забывали как невостребованный.

По всей образовательной вертикали – от уровня регионального министерства образования и до конкретных школ был введён институт замов по национальному (читай – татарскому) образованию – для контроля, обеспечения, и т.д. Но и эта мера ощутимого результата не принесла, как и стимуляция учителей татарского, которые стали получать 15% надбавки «за знание второго языка» за меньшую, чем у всех остальных нагрузку, поскольку классы для них делятся пополам.

С другой стороны – откуда в регионе берутся часы на преподавание татарского языка? Только за счёт уменьшения объёмов преподавания других предметов – прежде всего русского языка. Вот, тогда в программной статье председателя Общество русской культуры г. Казани (ОРК) А. Л. Салагаева в октябрьском 1993 года номере "Известий Татарстана» была впервые опубликована идея создания в Казани русских гимназий [5]. Уже к середине 90-х ОРК удалось добиться постановления городских властей о создании в каждом районе Казани по одной такой гимназии, а в протоколе встречи русской общественности с первым президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым (ноябрь 2002) уже записано:

«3. Образовать общественно-государственную комиссию по анализу и обобщению опыта преподавания в специализированных учебных заведениях с углублённым изучением русского языка, истории и культуры русского народа. На основании рекомендаций комиссии решить вопрос об открытии в Республике Татарстан подобного рода учебных заведений с соответствующим учебно-методическим обеспечением. (Министерство образования РТ, май 2003 года).

Однако данное поручение так и не было выполнено, а последние русские гимназии упразднены в Казани с нынешнего учебного года в результате «оптимизации».

Но с 2009 года проблема приобрела качественно иной характер, и именно это время можно назвать точкой формирования этнолингвистического конфликта в Республике Татарстан. Поводом стало введение ЕГЭ по русскому языка в качестве вступительного испытания при поступлении в вузы. И тогда русскоязычные родители вдруг поняли, что в то время, как они из кожи вон лезут, чтобы ребёнок освоил программу по русскому языку (в РТ – урезанному за счёт обязательного татарского) и вынуждены нанимать репетиторов, чадо посещает «совершенно не нужный и бесполезный» предмет – татарский язык.

Начались возмущения родителей, за короткое время в социальной сети «Мой мир» стихийно сформировалось сообщество «РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ ТАТАРСТАНА», быстро набравшее более 15 тыс. участников.

Посыпались обращения родителей и общественности об увеличении объёмов преподавания русского языка и об отмене обязательности татарского – во все инстанции. В начале 2011 г. в адрес президента Российской Федерации Д.А. Медведева было направлено коллективное письмо от русскоязычных родителей Татарии, собравшее около 2 тыс. подписей. А поскольку в регионе власти реагировать не собирались, 16 апреля 2011 г. в центре Казани недалеко от кремля прямо у здания регионального министерства образования прошёл первый и довольно масштабный митинг в защиту русского языка [7]. С тех пор уличные протесты родителей и русскоязычной общественности Татарии по данной проблеме стали регулярными. Имеют место и множество научных публикаций и публичных выступлений на различных форумах по данной проблеме, а многочисленным публикациям в различных СМИ уже вовсе нет числа.

Летом 2012 г. на проблему обратил внимание региональный премьер-министр Ильдар Халиков – провёл несколько совещаний, на первом из которых, с участием руководства ОРК и представителей русскоязычных родительских сообществ объявил, что признаёт проблему и намерен её решить. Был подписан соответствующий протокол. Однако уже осенью того же года стало ясно, что никаких системных решений по проблеме – не будет, что этот «шаг навстречу» со стороны региональной власти – всего лишь тактический ход для усыпления бдительности общественности, а премьер Халиков людей банально обманул. Только в нынешнем году Халиков покинул пост премьера республики, но совсем по другой причине – из-за краха региональных банков. Зато стал «главным энергетиком» республики – гендиректором АО «УК «Татэнерго». Вот так «отставка».

Таким образом, с осени 2012 г. этнолингвистический конфликт в Республике Татарстан в полной мере сформировался и укоренился. Сейчас, через 5 лет, его правильно разрешить возможно только кардинальными мерами «сверху», со стороны руководства России.

В чём же вкратце суть явления «этнолингвистический конфликт в Республике Татарстан»? Очертим её [8].

1. В Татарии на основании республиканского законодательства все школьники с 1 по 11 классы обязаны изучать татарский язык. Так как русский язык по Конституции РТ из государственного языка РФ переведен в «государственный язык республики», то он стал функционально равноправным с татарским языком и как следствие и русский и татарский должны изучаться в равных объемах. Эта логика заложена в законодательстве республики и именно так реализуется. На практике в образовании (но отнюдь не в повседневной жизни) искусственно создаются условия для расширения сферы функционирования татарского языка и ущемления русского языка, в частности, увеличение количества часов на преподавание татарского и уменьшение часов на преподавание русского. Также введено обязательное изучение татарского языка во всех детских садах в количестве 3 часов – всеми детьми не зависимо от национальности.

2. Русский язык в школах Татарии существенно урезан по объему преподавания по сравнению с другими субъектами РФ, в которых нет обязательности изучения государственного языка республики. В Татарстане независимо от насильственного навязывания изучения татарского языка оценочно 98% русских выпускников не овладевают им, не используют его. Все знания ограничиваются небольшим набором слов и устойчивых выражений на татарском языке, что вполне может быть освоено вне школы (как и происходило со старшим поколением – до введения принудительного двуязычия).

В результате законодательной коллизии в Республике Татарстан ВСЕ школьники массовой школы обучаются по учебному плану № 3 – для школ с родным НЕрусским языком обучения, т.е. по плану, предусмотренному для школ с обучением на татарском языке (татарских национальных школ) – на полностью «законном» основании.

3. При этом республиканская власть ложно позиционирует республику как идеальную модель межнационального согласия, одна из основ которой – двуязычие, которого в реальности – нет. С другой стороны, в отношении родителей, проявляющих недовольство данным положением, администрацией применяется подавление, намеки на последствия для детей, доходило до уголовного преследования, а само обсуждение проблемы (за исключением Интернета) – табуировано. В итоге (ведь, никто не желает проблем своим детям) русскоязычные родители запуганы и в подавляющем большинстве молчат. Тем не менее, небольшая часть недовольных осмеливаются участвовать в различных мероприятиях, последнее из которых прошло в Казани 22 апреля 2017 г. – митинг «Против языкового насилия!» (всего с 2009 года уличных акций протеста родителей русских детей против подобной политики в области образования в Татарстане прошло пятнадцать). Предмет «Татарский язык» всё более откровенно профанируется. Родителей русскоязычных детей никто не опрашивал – желают ли они, чтобы их дети получали такие образовательные услуги.

Таким образом, этнолингвистический конфликт в РТ сконструирован и поддерживается в состоянии накала региональной властью Республики Татарстан, возглавляемой Рустамом Миннихановым – единственным главой субъекта России, именующимся статусом «Президент», применяемым исключительно для данного региона наряду с существованием Президента Российской Федерации.

Решение данного регионального конфликта выходит на федеральный уровень с 2012 г., когда в декабре в Госдуме Российской Федерации в комитете по делам национальностей состоялись обстоятельные слушания по данной теме с привлечением экспертов и представителей родительских сообществ. В результате к июню 2013 г. был подготовлен, внесён на рассмотрение в государственную думу и поддержан многими депутатами «Законопроект № 292430-6 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», который мог бы исправить ситуацию в законодательной плоскости, но, однако до нынешнего года так и пролежал в думе без движения. А в июне 2017 г. решением депутатов числом менее двадцати голосовавших проект был отклонён с подачи нового председателя комитета по делам национальностей думы депутата-единоросса из Татарии Ильдаоа Гильмутдинова, известного в качестве активного лоббиста интересов региональной власти республики, и в частности, сохранения языковой ситуации в регионе.

19 мая 2015 президентом Путиным проведено совместное заседание Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку, по результатам которого им даны соответствующие поручения [10]. Однако ключевые из них, в частности, о выделении русского языка и литературы в качестве самостоятельной предметной области – не выполнены до сих пор.

Новый толчок в направлении разрешения этнолингвистического конфликта в Республике Татарстан, и исправления языковой ситуации в целом по стране вновь дал президент России Владимир Путин. 20 июля 2017 г. на проводимом им в г. Йошкар-Оле Совете по межнациональным отношениям буквально в начале своего выступления он сказал:

«Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас– язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый.

Языки народов России– это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки– гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации».

Однако в регионе Республика Татарстан отреагировали тут же, но весьма странно – дескать, президент имел в виду кого угодно, но не Татарстан [11].

На фоне многолетних протестов русскоязычных родителей, не желающих быть в этнолингвистическом конфликте пострадавшей стороной, региональные СМИ, подчинённые прямо или косвенно региональному «министерству правды» - Татмедиа – от нападок на родителей и русскоязычную общественность, распространённых в 2010-2013 годах, перешли к полному молчанию по проблеме. Но публикации в независимых, в том числе, федеральных СМИ, говорят лишь об усложнении конфликта и его разрешения.

22 апреля 2017 г. прямо на одном из митингов русскоязычной общественности и родителей была создана новая общественная организация – Комитет по защите русскоязычных родителей и учащихся в Республике Татарстан. Данный комитет совместно с ОРК подготовили структурированную на 7 разделов папку с документами на 147 страницах – для подготовки решения вопроса на федеральном уровне. Данная папка передана министру МОиН О.Ю. Васильевой прямо на августовском родительском собрании 30 августа 2017 г.

А двумя днями ранее вышло, наконец, поручение [12] президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам летнего совещания в Йошкар-Оле. В нём пунктами 3 и 4 конкретно значится:

3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Рособрнадзором провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства Российской Федерации, касающихся обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.

Доклад– до 30 ноября 2017г.

Ответственные: Чайка Ю.Я., Кравцов С.С.

4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) принятие мер по доведению объёма изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка Российской Федерации;

б) изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей).

Доклад– до 1 декабря 2017г.

Соответственно, Комитет по защите русскоязычных родителей и учащихся совместно с ОРК РТ готовит новую папку с документами – теперь уже для передачи в Генеральную прокуратуру в ближайшие дни. Одновременно в социальных сетях множатся потоки активности родителей школьников, доведённых до крайности. Группа комитета ВКонтакте за неделю удвоила число участников, их число уже подбирается к трём тысячам. Среди родителей лавиной распространяются образцы заявлений и инструкции об отказе от татарского языка.

В данных условиях региональное министерство образования вновь отреагировало на ситуацию весьма странным образом – в ночь с 7 на 8 сентября 2017 г. опубликовало «разъяснение» [13], в котором сообщило, буквально следующее: «призывы ... по отказу от изучения татарского языка, противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся». Таким образом, министерство в регионе противопоставляет себя президенту Российской Федерации, региональная власть упорствует в сохранении давно устаревших национал-сепаратистских установок, одной из основных составляющих которых является языковая ситуация в регионе, этнолингвистический конфликт всё больше раскаляется.

Каковы перспективы разрешения этнолингвистического конфликта в Республике Татарстан? Именно разрешения, ведь иначе последствия не предсказуемы.

В худшем случае вопрос спустят в региональную прокуратуру, она «не найдёт нарушений», хотя в условиях стремительно нарастающей активности русскоязычных родителей ожидать этого сложно. Регионалы в этом случае «успешно соберут заявления» с родителей всех национальностей о согласии на обучение их детей по программам для национальных татарских школ. Межнационального конфликта русских и татар – не будет, поскольку уже сейчас наметилась устойчивая тенденция – на уроках татарского порой весь класс занимается чем угодно, только не данным предметом. «Нарисованная» тройка по татарскому станет понятной всем и ничего не значащей «галочкой».

Но, всё-таки, наиболее вероятен второй вариант – федеральные органы и лично президент России В.В. Путин, который, как известно, слов на ветер не бросает, обеспечат добровольность изучения национальных языков в Татарии и других регионах и достаточные объёмы преподавания русской филологии. Упор в изучении национальных языков будет сделан на их носителей и тех, кто желает учить эти языки – это является единственной эффективной мерой для сохранения языков народов, населяющих Россию.

Но в любом случае, русские татарам – не помощники в сохранении их языка. Теперь уже лет на двести – по причине неумной языковой политики региональной власти рубежа XX и XXIвеков.

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