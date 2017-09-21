 

Федеральные СМИ сообщили о скорой отставке двух губернаторов

Несколько федеральных СМИ предсказали скорые отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.

О возможном увольнении Николая Меркушкина сегодня сообщило агентство РБК со ссылкой на собственные источники. Как стало известно журналистам, самарский губернатор срочно вылетел в администрацию президента. 

Об отставке Валерия Шанцева, в свою очередь, сообщила сегодня газета «Коммерсантъ». Издание «Газета.ру» утверждает, что новым губернатором Нижегородской области может стать первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов.

Оба действующих губернатора являются настоящими ветеранами в своих регионах. Валерий Шанцев возглавляет Нижегородскую область 12 лет, а Николай Меркушкин руководит Самарской областью с 2012 года, а до этого он на протяжении 17 лет возглавлял Мордовию.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Губернаторы Владимир Путин
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