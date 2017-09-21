Представители РПЦ переходят на VIP обслуживание в аэропортах

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Управление делами президента расширило список лиц, которые имеют право пользоваться VIP залами в международных аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи и Крыма. По вновь утвержденному списку, в этом перечне теперь находятся митрополиты РПЦ.

Как оказалось, новый указ вышел еще в июне, однако не был придан огласке. Теперь документ изучил создатель портала «Открытые данные» Иван Бегтин. Сравнив старую и новую редакции перечня, блоггер обнаружил, что доступ в VIP-залы получит большее число представителей РПЦ.

«Вместо «Патриарх Московский и Всея Руси» теперь «Патриарх Московский и Всея Руси и сопровождающие его лица». Вместо «Постоянный член Священного синода Русской православной церкви» теперь «Постоянный член Священного синода Русской православной церкви, члены Высшего церковного совета, главы митрополий, руководители и заместители руководителей синодальных учреждений Русской православной церкви», - сообщает внимательный читатель.

Необходимо отметить, что речь идет не обо всех аэропортах страны, а лишь о тех, где имеется пункт пропуска через границу.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: РПЦ
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