Представители РПЦ переходят на VIP обслуживание в аэропортах

Управление делами президента расширило список лиц, которые имеют право пользоваться VIP залами в международных аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи и Крыма. По вновь утвержденному списку, в этом перечне теперь находятся митрополиты РПЦ.





Как оказалось, новый указ вышел еще в июне, однако не был придан огласке. Теперь документ изучил создатель портала «Открытые данные» Иван Бегтин. Сравнив старую и новую редакции перечня, блоггер обнаружил, что доступ в VIP-залы получит большее число представителей РПЦ.





«Вместо «Патриарх Московский и Всея Руси» теперь «Патриарх Московский и Всея Руси и сопровождающие его лица». Вместо «Постоянный член Священного синода Русской православной церкви» теперь «Постоянный член Священного синода Русской православной церкви, члены Высшего церковного совета, главы митрополий, руководители и заместители руководителей синодальных учреждений Русской православной церкви», - сообщает внимательный читатель.





Необходимо отметить, что речь идет не обо всех аэропортах страны, а лишь о тех, где имеется пункт пропуска через границу.





АПН следит за развитием событий.



