Член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов призвал вернуть наркоторговлю на улицы

МОСКВА. «Я скажу такую страшную фразу: большая задача – вернуть наркотрафик из интернета обратно на улицу. Тогда можно будет этих наркоторговцев прямо за руки хватать. Искать их в виртуальном пространстве очень сложно» - заявил лидер Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер», член Общественной Палаты РФ Дмитрий Носов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Фраза действительно страшная, так как член Общественной Палаты явно не соображает что несёт. Это очень печально, так как этот человек, представляющий, вроде бы, лицо общественной борьбы с наркотиками, ведёт себя то ли как циник, то ли как идиот. Не совсем понятно, к сожалению.

«Я надеюсь, что в эту пятницу состоится заседание антинаркотического комитета, там будет определена политика на ближайшее время. Сейчас наркоторговля смещается в сторону различных «закладок». Это касается и дорогих наркотиков, и дешёвых. Надеюсь, на комитете мы эту тему будем обсуждать. Поймать за руку наркоторговцев сейчас практически невозможно, продажа наркотиков из рук в руки не происходит. Как с этим бороться, с этой схемой, можно говорить часами. Нужно работать с платёжными системами, электронным и кошельками, номерами телефонов» - заявил в прямом эфире Дмитрий Орлов.

Редакция АПН могла бы поупражняться в остроумии по поводу возврата на улицы из интернет иных форм преступности, например, грабежей и краж.

Но вместо этого просто отметит, что сама направленность высказываний господина Орлова относится к фирменному стилю российских властей "бомбить Воронеж", проявляющемуся, в последние годы, в самых разных сферах. Ни для кого из тех, кто знаком с темой, не является секретом, что корни инфраструктуры, обслуживающей так называемые "закладки" находятся за пределами РФ. И тут можно хоть оббороться до посинения с платёжными системами и номерами телефонов, подрывая российскую электронную коммерцию, нагаживая операторам связи и создавая всяческие неудобства честным пользователям этих сервисов, но проблема решена не будет.

Эта проблема вообще не будет решена до тех пор, пока правительство России будет проводить в отношениях с руководством Таджикистана стратегию закармливания и задабривания агрессивного дикаря. Что толку вводить "деанонимизацию" кошельков и sim-карт, если для того, чтобы получить пачку неанонимных кошельков и sim-карт достаточно запустить в Россию фиктивного "Дододжона" с паспортом, купленным в органах внутренних дел Таджикистана за сотню-другую долларов? Более того, ничто не мешает скупать реквизиты этих кошельков и sim-карты у таджикских граждан, работающих в России "вахтовым методом". В случае чего, спрос с них небольшой "логин-пароль от онлайн кошелька записанный на бумажке украли в поезде, когда ехал на родину, вместе с телефоном".

Вот и цена всей клоунаде, которую мы увидели в исполнении члена общественной палаты господина Орлова. Пока российские власти не предпримут эффективных мер по купированию трудового трафика из Таджикистана, этот трафик будет сопровождаться трафиком наркотическим. Тем более, что сейчас уже и через таможню ничего почти не нужно тащить - ещё пара лет, и на квадрокоптерах повезут, через ничем не прикрытую российско-казахскую границу. А может быть, и уже везут.



