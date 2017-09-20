Минниханову, Фаттахову и Гафурову направлены письма с требованием провести "Родительское собрание Республики Татарстан"

Сегодня на стол должностных лиц легли официальные письма с просьбой организоватьпроведение«Родительского собрания Республики Татарстан на тему «Родители Республики Татарстан – за укрепление федеральных ценностей в системе образования регионов России»

- Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову;

- Министру образования и наукиРеспублики Татарстан Э.Н. Фаттахову;

а также ректору КФУ Ильшату Гафурову, как назвали этот ход инициаторы мероприятия – «вариант игрек» и поясняют – на тот случай, если глава региона и министр не пойдут навстречу и, как это следует из их поведения все последние недели – сделают вид, что ничего не происходит.

Провести мероприятие предлагается в первой половине октября.

Письма отправленыза подписями председателя Общества русской культуры Республики Татарстан Михаила Щеглова и председателя созданного в апреле 2017 г. Комитета по защите прав русскоязычных родителей и учащихся в Республике Татарстан (далее – Комитет) Эдварда Носова.

Как известно, русскоязычная общественность и широкие массы русскоязычных родителей Республике Татарстан, всколыхнулись после публикациипоручений, данных Владимиром Путиным Генеральной прокуратуре и главам регионов, касательно обеспечения принципа добровольности изучения национальных языков и одновременно – достаточных объёмов преподавания русского языка. Ни глава региона, ни министр за прошедшие с тех пор более чем две недели, никак своих позиций по данному поводу не выразили. Но в ответ на тысячи письменных заявлений от русскоязычных родителей о переходе на добровольный татарский (или даже об отказе от него) с увеличением часов русского региональное МОиН через администрации школ лишь пытается затолкнуть проблему вглубь.

Инициаторы письма рассчитывают на то, что благоразумие президента и министра образование возобладают. А если нет, то вариант «игрек» - так они назвали проведение мероприятия в КФУ - вполне может сыграть, поскольку Ильшат Гафуров, как руководитель главной цитадели образования в регионе, и как поборник федеральных ценностей в образовании – вполне мог бы пойти навстречу. И даже не только выделить под мероприятие подобающее помещение на своей территории, но, возможно, и возглавить его?

А тем временем сообщество Комитета, созданное в социальной сетиВКонтакте, стремительно набирает сторонников перехода на добровольное обучение школьников татарскому языку и увеличение объёмов преподавания русского. За неделю число участников сообщества удвоилось и составляет уже 4315 человек.

Интересен результат опроса, размещённого в группе в конце пятницы 15 сентября – сразу после размещения информации о рассылке упомянутых писем. За прошедшие двое с половиной суток в нёмуже приняли участие более 450человек. Его результаты таковы.

На вариант 1 "Постараются провести полноценное родительское собрание в регионе и выяснить объективные потребности родителей" утвердительно откликнулись всего 2,6% проголосовавших!

А на варианты 2 "Симитируют проведение родительского собрания региона, нагонят нужных людей, и т.д." - 45,6%, и на 3 "Сделают вид, что проблемы нет" – 49,8%

Получается, что почти никто из проголосовавших - НЕ ВЕРЯТ даже в попытку выяснить чаяния родителей руководством региона и местного минобра!

К голосованию прикреплено видео министра МОиН РТ Энгеля Фаттахова, характерносмеющегося веселым смехом

Инициаторы проведения собрания сообщают, что это родительское собрание состоится при любых обстоятельствах осенью нынешнего года.И что на крайний случай у них имеется «вариант зет», суть которого они пока держат в тайне.