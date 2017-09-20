 

В России растет число приговоров за недоносительство из «пакета Яровой»

Суд города Астрахани вынес приговоры двум студентам Астраханского медицинского университета, признав из обоих виновными в несообщении о преступлении. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

Они оба приговорены к штрафу по 80 тыс. руб. каждый по статье 205.6 УК России (несообщение о преступлении) из недавно принятого скандального «пакета Яровой», сообщается в материалах суда.

Силовики утверждают, что фигуранты общались со знакомыми, которые воюют в составе незаконных вооруженных формирований, в том числе в Сирии, часть из которых них раньше с ними училась в университете, а потом покинули Россию для вступления в ряды ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Подсудимые признали себя виновными в совершении этого преступления в полном объеме.

Напомним читателям, что первый в России приговор по статье о недоносительстве был вынесен в Астрахани в феврале этого года.

АПН следит за развитием событий.
 

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