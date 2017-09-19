ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекс»

ФАС начала проверку ранжирования ответов в поисковой выдаче систем Google и «Яндекс» на предмет злоупотреблений в пользу собственного сервиса при поиске. Об этом сегодня в интервью агентству ТАСС заявила глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.





Напомним читателям, что в конце июня Европейская комиссия наложила штраф 2,42 млрд евро на компанию Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По результатам проверки оказалось, что результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. При этом рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего предложения этих компаний не выдавались на первой странице поиска.





Как известно, в России ФАС уже признала Google виновной в другом деле, касающемся магазинов приложений. После этого глава ФАС Игорь Артемьев уже не раз отмечал, что он не исключает возбуждения еще одного дела против Google по аналогии с разбирательством в ЕС.





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