 

ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекс»

ФАС начала проверку ранжирования ответов в поисковой выдаче систем Google и «Яндекс» на предмет злоупотреблений в пользу собственного сервиса при поиске. Об этом сегодня в интервью агентству ТАСС заявила глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Напомним читателям, что в конце июня Европейская комиссия наложила штраф 2,42 млрд евро на компанию Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По результатам проверки оказалось, что результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. При этом рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего предложения этих компаний не выдавались на первой странице поиска.

Как известно, в России ФАС уже признала Google виновной в другом деле, касающемся магазинов приложений. После этого глава ФАС Игорь Артемьев уже не раз отмечал, что он не исключает возбуждения еще одного дела против Google по аналогии с разбирательством в ЕС.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Интернет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Google заплатит ФАС и поддастся Яндексу
» ФАС собирается импортозаместить Google
» «Яндекс» требует продолжения расследования монополии Google в ОС Android
» Еврокомиссия официально открыла антимонопольное дело против Google
» Яндекс и Гугл объявили о партнёрстве в сфере рекламы
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Русские как аналог химического оружия

Русские как аналог химического оружия

Мелколесье у Кремля

Мелколесье у Кремля

Черная сотня города Питера

Черная сотня города Питера

О «Матильде» и «зонах разлома»

О «Матильде» и «зонах разлома»

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Из огня да в полымя

Из огня да в полымя

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекс»

  • 18:30
  • 209

Навальный проиграл очередной суд по фильму «Он вам не Димон»

  • 15:07
  • 272

«Единая Россия» займется «неконтролируемыми процессами» в стране

  • 12:00
  • 335
Русские как аналог химического оружия

Русские как аналог химического оружия

Сотовые операторы усиливают слежку за пользователями

  • 17:39
  • 549

«Золотые» вагоны госкорпораций. Как и из-за чего поссорились «Ростех» и РЖД?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru