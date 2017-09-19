 

Навальный проиграл очередной суд по фильму «Он вам не Димон»

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») к Алексею Навальному. Оппозиционера обязали удалить из нашумевшего видеоматериала утверждения о «подарке» фонду в виде особняка от Алишера Усманова. Об этом сегодня сообщает агентство РИА Новости.

Судья признал «распространённую информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию фонда». Надо отметить, что в мае этого года Алексей Навальный уже проигрывал судебное разбирательство по иску непосредственно самого Алишера Усманова. Сам оппозиционер в очередной раз подчеркнул, что не собирается удалять расследование ФБК, а решения суда будут обжалованы.

Напомним читателям, что в марте этого года ФБК опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором Алексей Навальный утверждал, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком площадью более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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