Навальный проиграл очередной суд по фильму «Он вам не Димон»
- 19.09.2017, 15:07,
- Новости
- 277
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») к Алексею Навальному. Оппозиционера обязали удалить из нашумевшего видеоматериала
утверждения о «подарке» фонду в виде особняка от Алишера Усманова. Об этом сегодня сообщает агентство РИА Новости.
Судья признал «распространённую информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию фонда». Надо отметить, что в мае этого года Алексей Навальный уже проигрывал
судебное разбирательство по иску непосредственно самого Алишера Усманова. Сам оппозиционер в очередной раз подчеркнул, что не собирается удалять расследование ФБК, а решения суда будут обжалованы.
Напомним читателям, что в марте этого года ФБК опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон»
, в котором Алексей Навальный утверждал, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком площадью более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.
АПН следит за развитием событий.