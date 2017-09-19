 

«Единая Россия» займется «неконтролируемыми процессами» в стране

«Единая Россия» готовит блок задач на президентскую кампанию 2017-2018 года. Одним из пунктов партийных планов является борьба с некими «неконтролируемыми процессами». 
 
Возможные темы президентской предвыборной кампании обсуждались на заседании бюро высшего совета ЕР, которое провел Борис Грызлов. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». По информации журналистов, единороссы должны подготовить ряд докладов, которые станут идеологической основой выборов президента России.

«Группа под руководством экс-депутата Госдумы Владимира Плигина готовит доклад «Государственное и политическое устройство», в котором первоочередной задачей названо «предотвращение неконтролируемых процессов», — утверждает издание. О каких именно процессах идет речь, разумеется, не уточняется.

Надо отметить, что до сих пор нет официальной информации о том, будет ли действующий президент Владимир Путин выдвигаться на четвертый срок от «Единой России», или же он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Единая Россия
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