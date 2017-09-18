Сотовые операторы усиливают слежку за пользователями

Операторы мобильной связи намерены более внимательно и точно отслеживать перемещения своих абонентов. Представители компаний уверяют, что внедрение новых технологических решений необходимо для того, чтобы улучшать качество связи. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости".





Активным поиском поставщика системы для определения геолокации мобильных устройств с повышенной точностью занимается сейчас компания "Вымпелком". Сотрудники компании утверждают, что оператор планирует получать данные о скорости передачи данных на каждом устройстве и обрабатывать эту информацию в автоматическом режиме. В планах у провайдера - возможность получать координаты абонента и скорость смартфона с более высокой точностью.





Аналогичную технологию параллельно внедряет и МТС. Компания уже несколько лет использует специальные решения в сфере больших данных для строительства сети и салонов связи. Новейшие технологические разработки позволят также с гораздо более высокой точностью, чем сейчас, геопозиционировать мобильные устройства.





Оператор "Т2 РТК холдинг" (Tele2) для подобных целей имеет приложение для смартфонов "Компаньон", которое в фоновом режиме анализирует качество связи и передает провайдеру информацию о работе сети. С помощью этой программы можно определять местонахождение смартфона с точностью до GPS-координат, что является показателем очень высокого результата.





АПН следит за развитием событий.



