«Золотые» вагоны госкорпораций. Как и из-за чего поссорились «Ростех» и РЖД?

Хозяйственный спор между дочками «Ростеха» и ОАО РЖД может вылиться в большой конфликт между госкорпорациями. Цена вопроса – 20 млрд рублей. Именно такую сумму государству придется заплатить за нехитрые манипуляции железнодорожных топ-менеджеров, один из которых, кстати, уже сбежал за границу. В целом для российской экономики их действия обошлись гораздо дороже.

За аренду одного вагона ФГК должна платить собственнику 450 рублей в сутки , тогда как пересдают их грузоотправителям уже по 1600 рублей за тот же период. Начнем по порядку. В конце 2016 года «Ростех», согласно решению президента России, получил под свой контроль «Уралвагонзавод» и его дочерние структуры. В их числе была компания «УВЗ-Логистика» (УВЗЛ) – собственник крупнейшего в стране парка железнодорожных полувагонов (большинство из них находятся в лизинге, но об этом далее). Решения, которые принимало в предыдущие годы руководство предприятия, сразу вызывали вопросы. В конце 2015 года УВЗЛ передало значительную часть парка, порядка 50 000 вагонов, в аренду «Федеральной грузовой компании» (ФГК) – дочерней структуре РЖД.

Несложно подсчитать, что каждый месяц «Федеральная грузовая компания» зарабатывает на этом контракте не менее 1,5 млрд руб, всего за неполные два года «дочка» РЖД получила за счет имущества УВЗЛ более 50 млрд руб. В тоже время дочка Ростеха не только не покрывает свои лизинговые платежи, но и ежемесячно теряет не менее 500 млн руб. При этом чистый убыток УВЗЛ уже достиг 20 млрд рублей. Получается, что в 2015-м компания сама начала затягивать петлю на своей шее?

Продуманное самоубийство

На момент подписания контракта с ФГК генеральным директором «УВЗ-Логистики» был Дмитрий Еремеев – управленец с многолетним опытом, обладатель степени MBA. Трудно предположить, что он не осознавал последствий своего решения. Значительная часть парка УВЗЛ находилась в лизинге, а средняя стоимость лизинговых платежей за один полувагон составляла 550 рублей в сутки – меньше, чем арендные платежи ФГК. То, что передача вагонов в аренду «Федеральной грузовой компании» противоречит здравому смыслу, было очевидно с самого начала. Но действия Дмитрия Еремеева выглядят странными лишь на первый взгляд, ведь вскоре после подписания данного контракта он получил хорошую должность в руководстве ФГК. Сегодня, по некоторым данным, господин Еремеев находится в Великобритании и возвращаться в Россию не планирует.

Повторим, за два неполных года чистый убыток УВЗЛ достиг 20 млрд рублей, и закрывать эту дыру придется «Ростеху» (читай – государству). Но для начала госкорпорации необходимо вернуть подвижной состав из распоряжения ФГК, чтобы оперировать им самостоятельно или передать вагоны другому оператору на более выгодных условиях. Сделать это будет непросто: действие кабального договора заканчивается в 2018 году; железнодорожники (при помощи бывшего руководства УВЗЛ) заранее создали препятствие для его досрочного расторжения и закрепили его на бумаге. При одностороннем разрыве отношений структуре «Ростеха» придется заплатить ФГК неустойку в размере 5 млрд рублей. Кроме того, в федеральной прессе уже началась PR-кампания, в поддержку «дочки» РЖД. Ряд уважаемых изданий недавно опубликовал материалы, освещающие данную ситуацию только с позиции арендатора вагонов.

Прекратить противостояние двух крупных госкорпораций сможет лишь правительство страны. Известно, что вице-премьер Аркадий Дворокович провел по этому поводу встречу с руководством ОАО «РЖД», но ложиться между молотом и наковальней он явно не торопится. На совещании он присутствовал буквально пару минут, после они вместе с президентом РЖД Олегом Белозеровым удалились для разговора наедине.

Чисто символически...





Как мы уже подсчитали, от реализации схемы с дешевыми вагонами «Федеральная грузовая компания» зарабатывает около 1,5 млрд рублей в месяц, 17 млрд рублей в год, а всего с ноября 2015-го получила более 50 млрд рублей. Но кто заплатил эти деньги? Высокие ставки на предоставление полувагонов стали проблемой для многих грузоотправителей. Рассказы бизнесменов о том, что все чаще перевозка сырья автомобильным транспортом оказывается дешевле, чем доставка по железной дороге, уже не удивляют. В 2015-2016 годах некоторые предприятия сталкивались с трехкратным повышением цен на услуги ФГК, это вынудило их поднимать цены на свою продукцию и тем самым снижать ее конкурентоспособность.

Деятельность «Федеральной грузовой компании» стала предметом проверки со стороны антимонопольной службы. ФАС подтвердила, что «дочка» РЖД действительно установила монопольно-высокие цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки строительных грузов и минеральных удобрений. Проверка показала, что только за первые восемь месяцев 2016 года стоимость данных услуг ФГК выросла на 40% без какого-либо экономического обоснования.

Правда, наказание за это последовало лишь символическое – антимонопольщики оштрафовали компанию на 400 тысяч рублей. Смешная сумма для монополиста, который зарабатывает десятки миллиардов. С такими санкциями можно спокойно продолжать в том же духе, а это уже серьезная угроза для всей экономики – ФГК является ценовым лидером на рынке железнодорожных грузоперевозок, на нее ориентируются все остальные операторы полувагонов.

Доживет или нет?

Вернемся к «УВЗ-Логистике». Уставный капитал компании равен 1 млн рублей, а убытки уже достигают 20 миллиардов. То есть, активы предприятия прочно ушли в минус, а это ставит под угрозу само его существование.

Вопросы о причинах многомиллиардных убытков у собственника вагонов, которые возникли еще до того, как он перешел под контроль «Ростеха»,никуда не денутся. Говорят, что помимо контракта с ФГК, в котором наблюдаются все признаки конфликта интересов, в действиях бывшего менеджмента «УВЗ-Логистики» можно найти много криминального. Это и заключение других аффилированных сделок, и необоснованное начисление высоких премий. По сведениям некоторых источников одни лишь управленческие расходы компании в 2013-2016 годах превысили 1 млрд рублей – копая ей могилу, управленцы выписывали себе хорошие бонусы. Хотя одного лишь договора о сдаче в аренду ФГК почти всех материальных активов предприятия достаточно для возбуждения ряда уголовных дел.

Правоохранительные органы могут заинтересоваться и другими участниками схемы по передаче вагонов ФГК. Поэтому наверняка найдутся интересанты, которые захотят выкупить «УВЗ-Логистик» в предбанкротном состоянии, чтобы растворить ее документы внутри монополии так, чтобы уже никто не сможет найти концов. Собственно, РЖД уже попытались это сделать. Весной 2017 года компания «Тринитико проперти менеджмент» подала в Федеральную антимонопольную службу заявку на приобретение 100% УВЗЛ. Согласно сообщениям СМИ, «Тринитико проперти менеджмент» действовало в интересах негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», который, в свою очередь, подконтролен РЖД. Причем, учитывая долги «УВЗ-Логистик», потенциальный покупатель намеревался заплатить за нее всего 1 млн рублей. Антимонопольщики ответили на данное предложение отказом, так как сделка могла окончательно закрепить монополию «Российских железных дорог» на рынке подвижного состава для перевозки грузов.

Как бы там ни было, противостояние вокруг УЗВЛ и ФГК наглядно показывает как устроена современная российская экономика. Гигантская отрасль оказалась зависимой от действий малоизвестных личностей, которые ведут дела по принципу: обокрасть родное предприятие, продаться конкурентам и сбежать в Лондон. Интересно посмотреть на то, как в такой обстановке глава «Ростеха» Сергей Чемезов будет отстаивать интересы своей корпорации.