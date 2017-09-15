Россия сокращает гуманитарную поддержку Донбасса

Правительство России решило пересмотреть объемы и процесс оказания гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам на Украине. Чиновники аргументируют это тем, что в бюджете потребовались дополнительные расходы на Крым.
О том, что гуманитарная помощь Донбассу может быть частично сокращена, сообщает
сегодня РБК, со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. На правительственном заседании он поручил Минфину РФ перевести Крыму и Севастополю деньги, выделенные для «гуманитарной поддержки отдельных территорий». Издание уточнило, что речь шла о самопровозглашенных республиках на Украине.
Согласно имеющемуся протоколу совещания, финансирование Крыма и Севастополя дополнительно потребовало 85 млрд рублей (на период с 2018 по 2020 годы).
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