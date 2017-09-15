 

Россия сокращает гуманитарную поддержку Донбасса

Правительство России решило пересмотреть объемы и процесс оказания гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам на Украине. Чиновники аргументируют это тем, что в бюджете потребовались дополнительные расходы на Крым.

О том, что гуманитарная помощь Донбассу может быть частично сокращена, сообщает сегодня РБК, со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. На правительственном заседании он поручил Минфину РФ перевести Крыму и Севастополю деньги, выделенные для «гуманитарной поддержки отдельных территорий». Издание уточнило, что речь шла о самопровозглашенных республиках на Украине.

Согласно имеющемуся протоколу совещания, финансирование Крыма и Севастополя дополнительно потребовало 85 млрд рублей (на период с 2018 по 2020 годы).

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Украина Крым
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сверхвысокие зарплаты крымских чиновников не устроили аудиторов Счетной палаты
» МВФ ищет дополнительные $15 млрд. помощи для Украины
» Мэрия Москвы запрещает сбор помощи Донбассу
» Москва обвинила США в попытке сорвать гуманитарную акцию
» Кучма предоставит России гуманитарную помощь
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Черная сотня города Питера

Черная сотня города Питера

О «Матильде» и «зонах разлома»

О «Матильде» и «зонах разлома»

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Из огня да в полымя

Из огня да в полымя

Страна имени Кадырова

Страна имени Кадырова

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Amazon, AliExpress и eBay могут обложить новым налогом

  • 16:53
  • 135

Россия сокращает гуманитарную поддержку Донбасса

  • 14:41
  • 182

Российскую команду могут отстранить от зимних Олимпийских игр 2018 года

  • 19:14
  • 464

Роскомнадзор заблокировал сайт «Компромат.ру»

  • 18:12
  • 487

Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА

  • 13:47
  • 474
Черная сотня города Питера

Черная сотня города Питера

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru