 

Зарядное

Извините, но история про разрушенное неисправимыми русскими неграми "Зарядье" настолько невменяемая, что даже для мэрии Москвы, где известные гении, слегка чересчур.

 

 

К Капкову какой-то другой народ в парки ходил? Если другой, тогда какой же, откуда взялся, и куда пропал, и как вернуть?

 

 

А если народ тот же самый, тогда почему без "вот этого всего"? А сейчас почему с "вот этим всем"? А точно ли "вот это всё" от народа зависит? Или нет? Или да, но не только лишь от?

 

 

Все так загадочно, так неоднозначно

 

В дупу себе засуньте.

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