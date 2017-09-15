Извините, но история про разрушенное неисправимыми русскими неграми "Зарядье" настолько невменяемая, что даже для мэрии Москвы, где известные гении, слегка чересчур.

К Капкову какой-то другой народ в парки ходил? Если другой, тогда какой же, откуда взялся, и куда пропал, и как вернуть?

А если народ тот же самый, тогда почему без "вот этого всего"? А сейчас почему с "вот этим всем"? А точно ли "вот это всё" от народа зависит? Или нет? Или да, но не только лишь от?