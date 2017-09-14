Роскомнадзор заблокировал сайт «Компромат.ру»

Роскомнадзор заблокировал крупные сетевые проекты «Comporomat.ru» и «Kompromat.ru», которые теперь стали недоступны для российских пользователей. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Копия ресурса пока еще доступна по адресу compromat.net.



Журналисты издания отмечают, что причиной блокировки одной из страниц compromat.ru является решение Дорогомиловского районного суда Москвы, принятое в апреле этого года. О каком именно материале идет речь, пока не сообщается. Известно, что исковое заявление было подано в начале 2017 года основателями группы «Гута» - Ю.В.Хлебниковым и Ю.Н.Гущиным к компании Андрея Рутберга Neave Limited, которая является владельцем проекта «Компромат.ру».



Скорее всего, речь идет о материале «Компромата», опубликованном в 2004 году. Текст назывался «Кто владеет «Гута-банком», и в нем сообщалось, что граждане Гущина и Хлебников, якобы, имеют многочисленные судимости.





АПН следит за развитием событий.