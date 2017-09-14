Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА

Российская футбольная сборная продолжает свое падение в в рейтинге ФИФА, сообщило сегодня агентство «Интерфакс». После пересчета очков, команда откатилась на 64-е место, в очередной раз обновив свой антирекорд.



Отметим, что на почетное первое место рейтинга вернулись игроки сборной Германии, сместив при этом с пьедестала команду Бразилии. Сборная Португалии поднялась сразу на три строчки и теперь занимает третье место, а Аргентина опустилась с третьего на четвертое место. В первую десятку также входят футболисты Бельгии, Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.





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