Повестку работы Госдумы РФ определят соцопросы

Госдума РФ, начиная с осенней сессии, будет работать на основе результатов проведенных соцопросов. О том, что в формате заседаний законодательного органа страны произойдут изменения, заявил сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью агентству «Интерфакс».



По новым правилам, повестку заседаний сформируют в зависимости от итогов проведения опросов среди граждан. По словам чиновника, ВЦИОМ уже провел первое исследование для осенней сессии депутатов, и в результате были отобраны законопроекты об обращении с животными, о безопасности дорожного движения и о носителях русского языка. Как следует из проведенных опросов, именно эти темы больше всего волнуют граждан России.





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