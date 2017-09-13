Повестку работы Госдумы РФ определят соцопросы
- 13.09.2017, 15:32,
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Госдума РФ, начиная с осенней сессии, будет работать на основе результатов проведенных соцопросов. О том, что в формате заседаний законодательного органа страны произойдут изменения, заявил сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью агентству «Интерфакс».
По новым правилам, повестку заседаний сформируют в зависимости от итогов проведения опросов среди граждан. По словам чиновника, ВЦИОМ уже провел первое исследование для осенней сессии депутатов, и в результате были отобраны законопроекты об обращении с животными, о безопасности дорожного движения и о носителях русского языка. Как следует из проведенных опросов, именно эти темы больше всего волнуют граждан России.
АПН следит за развитием событий.