 

Интимные отношения Николая II будут разбирать в суде

Представители дома Романовых приняли решение через суд доказать отсутствие интимной связи между императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала соответствующий иск о защите чести и достоинства царской семьи, сообщает сегодня газета «Фонтанка».

Известно, что иск подан в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, а ответчиком указано творческое объединение «Рок», художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.

В своем заявлении представительница дома Романовых пытается доказать, что между российским императором и балериной не могло быть интимной связи. Ольга Куликовская-Романова опирается на исследования Петра Мультатули, который является потомком повара царской семьи.

Любопытно, что представлять интересы истца и доказывать невинность императора будет депутат Госдумы Наталья Поклонская, однако судебные органы не успеют разобраться во всех пикантных эпизодах жизни Николая II до выхода в широкий прокат фильма «Матильда».

АПН с интересом следит за развитием событий.
 
 
 
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