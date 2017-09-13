Интимные отношения Николая II будут разбирать в суде

Представители дома Романовых приняли решение через суд доказать отсутствие интимной связи между императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала соответствующий иск о защите чести и достоинства царской семьи, сообщает сегодня газета «Фонтанка».



Известно, что иск подан в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, а ответчиком указано творческое объединение «Рок», художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.



В своем заявлении представительница дома Романовых пытается доказать, что между российским императором и балериной не могло быть интимной связи. Ольга Куликовская-Романова опирается на исследования Петра Мультатули, который является потомком повара царской семьи.



Любопытно, что представлять интересы истца и доказывать невинность императора будет депутат Госдумы Наталья Поклонская, однако судебные органы не успеют разобраться во всех пикантных эпизодах жизни Николая II до выхода в широкий прокат фильма «Матильда».





АПН с интересом следит за развитием событий.