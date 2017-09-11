 

Президент РФ предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум

С предложением приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму выступил сегодня Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров.

По мнению президента РФ, первый шаг к реализации плана - это повышение минимального размера оплаты труда до 85% от прожиточного минимума.

"Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум", - цитирует слова главы государства агентство ТАСС.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Владимир Путин
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