Расстанется ли Поклонская с мандатом депутата Госдумы?

Депутат Госдумы Наталья Поклонская через суд добивается запрета мелодрамы «Матильда». Она подала иск от имени гражданки Канады, которой удалось побывать женой племянника Николая II.

Как следует из картотеки ГАС «Правосудие», в роли истца, выступает Ольга Куликовская-Романова – дочь белых эмигрантов, гражданка Канады.

По утверждению специалистов, Ольга Николаевна Пупынина (в браке Куликовская) была второй женой Тихона Николаевича Куликовского, сына Николая Александровича Куликовского и сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны.

Куликовскими-Романовыми их записал великий князь Кирилл Владимирович, что, безусловно, противоречит законам Российской империи, но кого эти законы волнуют в наше время?

Впрочем, в этом балагане прекрасно многое. И участие канадской гражданки в судебном процессе по запрету российского фильма. И сами взаимоотношения истицы с "подзащитным", лучше всего описываемые крылатым народным выражением "нашему забору - троюродный плетень". И то ли откровенное незнание, то ли демонстративное нарушение госпожой Поклонской федерального законодательства, регулируюшего деятельность депутатов.

Статья 18 ФЗ-3 "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" между тем недвусмысленно гласит:

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2. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Законное представительство, о котором говорит указанная норма федерального закона - это, однако, о том, когда мать представляет интересы несовершеннолетней дочери, или, наоборот, внучка - интересы недееспособной и находящейся под опёкой бабушки.

Редакция АПН, всё же, далека от гипотезы о том, что известный мультфильм Анастасия посвящён бывшему крымскому прокурору.





По этой причине мы воздерживаемся от всякого рода экзотических теорий о действительно имеющемся родстве и законном представительстве и вынуждены констатировать: увы, находясь в плену своей мономании, Поклонская зашла далеко за пределы того, что разрешено делать депутатам.

Конечно, возможно, что "Наша Няша" руководствуется в своём апломбе известным принципом про няшу и уголовный кодекс...





Но сдаётся нам, что либо суд должен отклонить её участие в процессе, либо госпоже Поклонской, наконец, стоит положить на стол свой депутатский мандат и заняться делами более интересными для неё, чем законотворчество.