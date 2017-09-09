Завтра выборы.



Разумеется, идти на них надо.

Соображения мои будут самые простые, намерено без лирики.

Во-первых. Я иду на выборы, потому что это важнейшее политическое мероприятие в жизни моей страны.

Возможно, вам так не кажется. Извините, но вы не правы. Все, что происходит в российской политике, начинается на избирательных участках.

Человек разумный и последовательный, оспаривающий необходимость и осмысленность выборов должен заодно отказать в праве на существование российской политической системе целиком - "вся она неправильная и не нужная".

Но я вам очень уверенно могу сказать, что это совсем не так. Иначе зачем мы вообще друг друга читаем.

Интересоваться политикой и не ходить на выборы - все равно, что интересоваться женщинами и не ходить к женщинам.

Нет, я понимаю, случаи бывают разные; но все же. Да и случаев этих en masse скорее стесняются, но уж не бравируют и не устраивают многозначительных опоросов.

Во-вторых. Надеюсь, здесь нет пещерных людей, для которых придётся писать отдельное пояснение, что никакие иные формы протестного поведения в день выборов, кроме как дойти до участка, взять бюллетень и проголосовать за кандидата от оппозиции - не существуют и не работают?

Бойкот как сознательное политическое решение имеет смысл только в случае если вы убеждённый диссидент, не желающий ни в чем, что выше самого грубого быта, соприкасаться с государством.

Но даже если вы диссидент, в чем лично я, простите, сомневаюсь, бойкот вам в радость как ваш личный нравственный ритуал. Если же вы надеетесь таким сомнительным образом чего-то страшное показать кому-то за кремлёвскими зубцами - не болтайте ерундой пожалуйста.

Лучший способ сделать огого на выборах всяким там этим - это ваш голос. Проголосуйте и вас увидят.

В-третьих. Мне искренне нравятся инициативы команды Кириенко по поводу выборов - в частности строгие рекомендации региональным властям воздержаться от нагона явки. Не хочу утомлять вас техническими детали, просто - чем ниже явка, тем больше ценность каждого отдельного голоса, тем выше шансы кандидата, который лучше остальных сумеет мобилизовать свой электорат. Пониженная явка - важное условие для красивой игры с непредсказуемым результатом.

И про легитимность пара слов: не зависит. Легитимность от явки не зависит. Вообще. Совсем. Как длина органа от размера обуви. Особенно если орган компетентный, а обувь памятника маршалу Жукову.

Иначе наибольшая легитимность у нас на Северном Кавказе, но там почему-то иногда до сих пор стреляют. От избытка легитимности видимо. Радости не могут сдержать.

И в-четвёртых.

Мне очень нравится что в связи в том числе с выборами в Москве и в целом по стране открываются и успешно работают всякие симпатичные политические и просветительские проекты.

Мне очень нравится, что не смотря на все ещё достаточно удушливую атмосферу гражданского мира и национального согласия в эти проекты постоянно приходят какие-то милые молодые люди, с целью если не изменить все сразу, то хотя бы испытать себя.

Я знаю, что для многих из них это первый серьёзный опыт публичной политической деятельности.

Не знаю что будет с муниципалитетами, серьёзно. Но вот эти мальчики и девочки, которые пришли на выборы как кандидаты. По итогам голосования они могут решить, что их деятельность оказалась никому, кроме них, не нужна.

Но ведь это неправда. Пусть решат чего-нибудь другое. Более многообещающее.

Разумеется, я приду на выборы, чтобы поддержать тех, кто все ещё слишком молод и глуп, чтобы опускать руки.

Привет, мы все вам завидуем.