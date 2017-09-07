 

Ремонт выкатного поля «Зенит Арены» потребует еще 400 млн рублей

Питерские чиновники подсчитали, сколько нужно еще потратить денег, чтобы невыкатное поле новейшего стадиона «Зенит Арена» стало выкатным. Для осуществления этого нового проекта им потребуется около 400 миллионов рублей.

Как сообщает сегодня газета «Ведомости», в планах у властей города - перенос недавно построенного медиацентра, так как здание мешает полю стадиона выкатываться из-под крыши.

«Предварительное решение о переносе медиацентра стадиона есть, оно пока не оформлено, необходимо получить официальное согласие FIFA, – со своей стороны цитирует ТАСС гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. – И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить недавно построенный рядом со стадионом медиацентр».

Как хорошо известно читателям АПН, решение построить стадион на Крестовском острове было принято в далеком 2004 году, а непосредственные строительные работы начались в 2007 году. Официально стадион «Зенит Арена» был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Первоначальный бюджет строительства составлял 6,7 млрд рублей, однако за время строительства сменилось несколько подрядных организаций, и стоимость постепенно росла, а сроки сдачи объекта много раз сдвигались. По самым последним независимым оценкам, общая стоимость строительства выросла до астрономической суммы - 48 млрд рублей.

Несмотря на огромные суммы, потраченные на строительство, первые игры на стадионе вызвали массовое недовольство игроков и болельщиков из-за газона, на котором невозможно играть, и текущей крыши.

АПН продолжает следить за развитием событий.
 
 
 
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