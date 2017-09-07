 

В школах Подмосковья могут ввести выборочный досмотр учеников

В подмосковных школах могут ввести выборочный досмотр школьников, которые вызывают подозрения у охранников или учителей. О своей инициативе заявила сегодня Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова после совещания, посвященного происшествию в Ивантеевке, где подросток напал на учителя.

«Я считаю, что это все поддержат, если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр», — цитирует заявление Мишоновой агентство «Интерфакс».

Детский омбудсмен также добавила, что в случае необходимости проведения досмотра, все действия должны проводиться в присутствии законных представителей ребенка.

Непосредственно вопрос разрешения выборочных досмотров будет рассматриваться в рамках поиска алгоритма обеспечения безопасности в школах вместе с правоохранительными органами.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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