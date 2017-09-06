 

Налог на тунеядство будет учитывать имущество россиян

Налог на тунеядство, активную работу над которым ведет в данный момент правительство РФ, будет учитывать сразу все доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но при этом не имеющих официальной работы. Об этом сегодня сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на министра труда Максима Топилина. Как заявил чиновник, при налогообложении самозанятых граждан власти обязательно учтут имущество, которое находится в их собственности.

Напомним, что речь идет о проекте закона о персонифицированном учете населения, целью которого является составление специального реестра тунеядцев - людей, которые пользуются всеми видами помощи от страны, включая бесплатную медицину, однако при этом не вносят никаких платежей в пенсионную систему и систему ОМС.

Размер нового налога может составить около 25 тыс. рублей с человека в год - 10 тыс. в систему медицинского страхования и 15 тыс. в пенсионный фонд. Примерные расчеты показали, что этих списках могут оказаться более 15 млн человек. 

При разработке нового закона, власти опираются на опыт правительства Белоруссии, где неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около $200) "в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов".

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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