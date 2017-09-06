Налог на тунеядство будет учитывать имущество россиян

Как заявил чиновник, при налогообложении самозанятых граждан власти обязательно учтут имущество, которое находится в их собственности. Налог на тунеядство, активную работу над которым ведет в данный момент правительство РФ, будет учитывать сразу все доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но при этом не имеющих официальной работы. Об этом сегодня сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на министра труда Максима Топилина.





Напомним, что речь идет о проекте закона о персонифицированном учете населения, целью которого является составление специального реестра тунеядцев - людей, которые пользуются всеми видами помощи от страны, включая бесплатную медицину, однако при этом не вносят никаких платежей в пенсионную систему и систему ОМС.





Размер нового налога может составить около 25 тыс. рублей с человека в год - 10 тыс. в систему медицинского страхования и 15 тыс. в пенсионный фонд. Примерные расчеты показали, что этих списках могут оказаться более 15 млн человек.





При разработке нового закона, власти опираются на опыт правительства Белоруссии, где неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около $200) "в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов".





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