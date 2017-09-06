Свободная операционная система Fedora Linux запрещена в Крыму

Международное сообщество разработчиков Fedora Project, которое является автором популярной открытой операционной системы Fedora Linux, обновило экспортное соглашение для своих пользователей. По новым правилам, принятым организацией, на поставки данной операционной системы в Крым был наложен запрет. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.





Надо отметить, что Fedora представляет собой свободное программное обеспечение с полностью открытым исходным кодом, создаваемое сообществом Fedora Project, в котором трудятся разработчики, системные администраторы, веб-дизайнеры и т.д. На практике это означает, что любой человек может скачать с сайта Fedora Project операционную систему Fedora, а затем модифицировать ее для использования по своему усмотрению.

Спонсором сообщества Fedora Project является американская компания Red Hat, которая «инвестирует в инфраструктуру и ресурсы для поощрения сотрудничества и инкубации новые технологии, некоторые из них впоследствии могут быть интегрированы в продукты Red Hat». Основной профиль компании Red Hat - это выпуск коммерческих решений на основе Linux.





В России существует целый ряд компаний, выпускающих собственные операционные системы на базе Linux для госорганов и оборонных предприятий. Например, в реестре отечественного программного обеспечения Минкомсвязи есть дистрибутивы ОС Alt Linux и Astra Linux.





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