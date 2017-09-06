Свободная операционная система Fedora Linux запрещена в Крыму

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Международное сообщество разработчиков Fedora Project, которое является автором популярной открытой операционной системы Fedora Linux, обновило экспортное соглашение для своих пользователей. По новым правилам, принятым организацией, на поставки данной операционной системы в Крым был наложен запрет. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.

Надо отметить, что Fedora представляет собой свободное программное обеспечение с полностью открытым исходным кодом, создаваемое сообществом Fedora Project, в котором трудятся разработчики, системные администраторы, веб-дизайнеры и т.д. На практике это означает, что любой человек может скачать с сайта Fedora Project операционную систему Fedora, а затем модифицировать ее для использования по своему усмотрению. 
 
Спонсором сообщества Fedora Project является американская компания Red Hat, которая «инвестирует в инфраструктуру и ресурсы для поощрения сотрудничества и инкубации новые технологии, некоторые из них впоследствии могут быть интегрированы в продукты Red Hat». Основной профиль компании Red Hat - это выпуск коммерческих решений на основе Linux.

В России существует целый ряд компаний, выпускающих собственные операционные системы на базе Linux для госорганов и оборонных предприятий. Например, в реестре отечественного программного обеспечения Минкомсвязи есть дистрибутивы ОС Alt Linux и Astra Linux.

АПН следит за развитием событий. 
 

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