«Ростех» готовится выпускать планшеты для школьников по цене Apple iPad

Национальный центр электронного образования (НЦЭО), который подконтролен «Ростеху», запустил в нескольких городах Свердловской области проект по оснащению школ учебными планшетами отечественной разработки. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.





Как утверждает гендиректор НЦЭО Константин Козлов, ученикам раздадут 8000 планшетов, которые в перспективе должны будут заменить все учебные пособия, в том числе тетради и учебники. Для этого гаджет выполнен в виде книги и имеет два экрана: один обычный, а другой - на электронных чернилах. Устройство работает на операционной системе Android и имеет вес около 1,5 кг, который производители со временем обещают уменьшить.





В данный момент производство планшетов ведется на заводе Foxconn в Китае. Точно там же собираются всемирно известные гаджеты iPhone, iPad, Amazon Kindle, устройства Nintendo и Xbox. Позднее массовый выпуск продукции планируется наладить на мощностях «Ростеха». Текущая стоимость устройства превышает 30 тысяч рублей, но в перспективе разработчики обещает снизить ее до 20 тысяч рублей.





По словам представителей «Ростеха», все оборудование и инфраструктура будет предоставляться школам бесплатно. Для реализации проекта центр уже потратил 300 млн руб. собственных средств, а до конца этого года планируется вложить в производство еще 150 млн рублей.





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