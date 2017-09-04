Руководитель в Газпроме работает без образования?

Накануне в СМИ появилась информация о том, что пост руководителя Газпрома в Пермском крае займет Николай Благов. Контракт с ним продлен, несмотря на коррупционные скандалы и громкий скандал с завышением тарифов. В соцсетях появилась новая информация о том, что у большого газпромовского начальника, возможно, нет высшего образования. Популярный канал Telegram "СоленыУши” поделился информацией, что депутат Законодательного собрания Пермского края и директор пермского филиала Газпрома Николай Благов занимает высокий пост и депутатское кресло, возможно, вовсе не имея высшего образования.

Пресс-служба газового гиганта России ответила каналу, что на официальной странице депутата ЗС Пермского края есть информация об образовании в Ташкентском политехническом институте им. Беруни. При этом, источники канала в избирательной комиссии сообщили, что кандидат Благов предоставил им диплом об окончании НИУ МГСУ (Московский инженерно-строительный институт) в 1987 году. В этом учебном заведении, как пишет канал, журналистов заверили, что такого выпускника у них нет и не было.

Источник: СоленыУши.

Пресс-служба Газпрома утверждает, что Благов закончил политехнический институт в Ташкенте, но пока не может предоставить каналу никаких доказательств. Сам канал высказал такую точку зрения: "Наша позиция – не может человек без высшего образования по закону управлять предприятиями с государственным участием. Кроме того опасно доверять неспециалисту управление предприятий с повышенным уровнем опасности. У нас появились достаточно веские сомнения в том, что у Николая Благова есть высшее образование.”

Журналисты считают, что поданные в избирательную комиссию документы должны проверить правоохранительные органы.

Напомним, ранее стало известно, что Николай Благов останется во главе "Газпром газораспределение Пермь” и "Газпром межрегионгаз Пермь”, несмотря на пенсионный возраст Благова.





Ситуацию усугубил тот факт, что ФАС ополчилась против монополиста регионального рынка – "Газпром газораспределение Пермь”.

Ранее ФАС провела проверку тарифов пермских "дочек” "Газпрома” и в августе огласило свои претензии. Глава управления топливно-энергетического комплекса ФАС, ранее возглавлявший УФАС по Пермскому краю, Дмитрий Махонин считает, что тарифы АО "Газпром газораспределение Пермь” могут быть снижены на 300 млн рублей в год. Как пишет "Коммерсант-Прикамье”, ФАС предлагает правительству направить эту сумму на реализацию регуляторного контракта — на газификацию края. По мнению ФАС, доступность газа в Пермском крае, по сравнению с другими регионами ПФО, находится на низком уровне — 68%. При этом Махонин прямо заявил, что из-за завышенных тарифов тормозится газификация региона, а сами сети прокладываются по высоким расценкам.

"Зачастую потребитель из-за завышенного тарифа на подключение попросту не находит денежных средств. После чего газопроводы остаются незагруженными, и объект, который не приносит прибыль, тем самым способствует повышению тарифа на газ для населения”, — сообщил на пресс-конференции в августе Дмитрий Махонин.

Предполагалось, что руководство ООО "Газпром межрегионгаз” не продлит контракт с руководителем пермского Газпрома Николаем Благовым, при котором газовая отрасль региона ушла в убыток. По информации СМИ, против назначения выступил якобы замгендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз” Игорь Дмитриев.

По информации источника "Коммерсант-Прикамье”, близкого к краевой власти, региональные власти успели обсудить с действующим гендиректором, кого из его замов правительство могло бы порекомендовать гендиректору "Межрегионгаза” Кириллу Селезневу на пост директора. По данным "Коммерсанта”, краевые власти решили поддержать кандидатуру заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Алексея Муранова. Он раньше работал в частной организации, но после того, как пришел в систему Газпрома, вышел из состава участников ООО "УралГазСтрой”. А вот компании его бывших партнеров до сих пор активно выигрывают тендеры от Газпрома. 32 млн компании "Русгаз”. Причем, интересно, что в некоторых тендерах бьются компании, принадлежащие или принадлежавшие одним и тем же лицам – экс-партнерам Муранова.

Но и компанию, принадлежавшую ранее Муранову, никто не обделяет. Только за 2016 год ООО "УралГазСтрой” получило от Газпрома более 120 млн рублей.

На место Благова прочили и антимонопольщика Дмитрия Махонина, который всерьез взялся за проблемы Пермского края. По информации источников, Махонина интересовали не только тарифы, но и возможные нарушения при закупках.

После вступления в должность еще на год Николаю Благову придется ответить журналистам на запросы об образовании, аффилированных структурах и низком уровне газификации региона.





Источник: СоленыУши.

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Первая публикация - Международный Антикоррупционный Портал.

