 

К Единому Дню Выборов

Олег Владимирович Кашин, которого на самом деле люблю, довольно долго и последовательно выступает в защиту всякого рода мракобесов.

 

Поэтому общение Путина с одаренными школьниками ему категорически не понравилось.

 

Но я к мракобесам отношусь полностью наоборот, соответственно мои впечатления от "Открытого урока" самые наилучшие.

Аналогично тем, которые были от программы раздачи президентских грантов - которыми показательно обнесли всяких пещерных людей.

Аналогично тем, которые были от выступления Владимира Путина на форуме "Таврида", когда президент вполне однозначно осадил какого-то масляного отрока, требующего умножения "духовных фильтров".

 

Все это свидетельствовало, что новая административная политика Кремля определена, что она уже работает, и что это политика лично Путина.

Принятая не только "по ситуации из необходимости", но и такая, которая нравится лично ему.

И вот сейчас президент провёл "Открытый урок" для школьников. Я безнадёжный и неисправимый гуманитарий, поэтому большую часть слов, которая на этом уроке прозвучала, слышал первый раз в жизни, но достаточно, что разговор был про ядерные реакторы и искусственный интеллект.

 

 

А не про нравственные, прости Господи, фильтры.

 

 

Теперь перейдём от общего к частному. Что такой политический поворот означает для каждого из нас?

 

 

Только то, что в ближайшие шесть лет у хороших людей все-таки будет шанс добиться хоть каких-нибудь перемен к лучшему. Мракобесов урезонили, место освободилось, но кто его в итоге займёт, зависит только от нас. Может быть опять какие-нибудь ссаные хипсторы, которые все прогадят и нужны окажутся только лишь затем, чтобы расчистить дорогу будущему поколению мракобесов.

Но возможно, что и нет.

 

 

Можно в этот шанс не поверить, можно от этого шанса отказаться - нельзя только одного: говорить, будто этого шанса вовсе не было. Он есть.

 

Остальное зависит только от вас.

 

Самое глупое, что можно сделать, это мерять эту ситуацию очень комфортной для некоторых меркой про "интересы власти и интересы ее противников".

 

 

Во-первых, противники сами далеко не все в белом фраке. К тому же в связи с изгнанием мракобесов из официальной повестки лагерь противников режима пополнится прежде всего мракобесами.

 

 

А во-вторых, у вас нет и не может быть никаких иных интересов кроме своих собственных. И это совершенно нормально. Объединяетесь с теми, с кем ваши интересы тактически совпадают.

 

 

Не бойтесь с кем-нибудь поссориться. Бойтесь "дружбы", от которой вам, так или иначе, постоянно становится только хуже. Такая дружба называется лохотрон.

 

 

Первая возможность изменить что-то к лучшему случится у многих из нас буквально через неделю, в Единый День Голосования. Только в московских выборах примут участие сотни оппозиционных и независимых кандидатов, и многие из них очень приятные люди.

 

 

От которых, конечно, немного наивно ожидать немедленного и существенного умножения всеобщего блага, но они точно будут серьёзной помехой для всякого городского политического злодейства.

 

 

Отсутсвие зла - оно уже добро. Неимение глупости - само по себе мудрость.

 

 

Единые и безальтернативные революционные лидеры выборы упрямо игнорируют, но потому, что это в их интересах. Во-первых, им на хрен не сдались улучшение общественной жизни, да вдобавок без их участия.

 

 

Во-вторых, ныть на муниципальный фильтр хотим, а усиливать своё присутствие на муниципальном уровне не хотим. Поскольку слишком сложно, и слишком скучно, и самое главное - если его усилить, о чем же тогда ныть?

 

 

Логично. Для лидеров. А для избирателей - нет, смотрите сами, насколько ваши интересы совпадают.

 

 

Тем не менее, прекрасно понимаю, что возможны возражения и более высокого порядка. Например, как можно довериться новому политическому курсу, на фоне таких резонансных случаев, как "дело Серебренникова" и "дело Трубицына"?

 

 

Что тут сказать? Возражение действительно справедливое.

Отбиваем, как можем.

 

 

Если не отобьём, тогда многое будет обессмыслено. Очень многое. Не только все вышесказанное.

Но мы отобьём.

 

 

С вашей поддержкой - уж непременно.

Приходите на выборы. Голосуйте за своих. И все у нас с вами получится

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