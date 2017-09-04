 

Благотворительность и благотворительность

В России (дальше, в глубинке) людям жрать нечего, а «хоккеист Овечкин сделал пожертвование в пользу пострадавших от урагана в США».

 

Я про хоккеистов ничего не знаю - может, он и родился в Техасе? Помог родным краям, тогда нормально. Тем более «Овечкин», такая чисто техасская фамилия.

 

 

Впрочем, хотя людей в глубинке и жалко, но это еще не финиш. В России есть единственная сфера, откуда из-за неоплаты свалили все до единого человека - это литература. Даже конокрады, думаю, еще остались - а писателя нет ни одного.

В значении «человек, занимающийся только написанием книг и ни на что постороннее ради заработка не отвлекающийся». По нулям, нет таких.

 

А хоккеисты есть. Без них бы Техас совсем пропал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русский хоккей: наука побеждать
» Кое-кто у ворот
» "Стан" догоняет "Катрину"
» Конгресс выделит 10,5 млрд. на преодоление последствий урагана "Катрина"
» Техас: Взрыв на заводе British Petroleum унес 14 жизней
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Из огня да в полымя

Из огня да в полымя

К Единому Дню Выборов

«Республиканский Банк Развития» из Южной Осетии станет инвестором «Русского Международного Банка»

  • 17:44
  • 503

Украина ввела на границе биометрический контроль для иностранцев

  • 18:44
  • 791

Борьба с российской пропагандой обойдется США в $40 млн

  • 15:23
  • 768

Госдума объявила о создании рабочей группы по криптовалютам

  • 13:27
  • 797
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru