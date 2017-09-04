Благотворительность и благотворительность

В России (дальше, в глубинке) людям жрать нечего, а «хоккеист Овечкин сделал пожертвование в пользу пострадавших от урагана в США».

Я про хоккеистов ничего не знаю - может, он и родился в Техасе? Помог родным краям, тогда нормально. Тем более «Овечкин», такая чисто техасская фамилия.

Впрочем, хотя людей в глубинке и жалко, но это еще не финиш. В России есть единственная сфера, откуда из-за неоплаты свалили все до единого человека - это литература. Даже конокрады, думаю, еще остались - а писателя нет ни одного.