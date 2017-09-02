«Республиканский Банк Развития» из Южной Осетии станет инвестором «Русского Международного Банка»

АО «РМБ» БАНК сообщает, что его новым стратегическим инвестором станет «Республиканский Банк Развития», зарегистрированный на территории Южной Осетии.

Соответствующие договоренности достигнуты на текущей неделе. Сразу после подписания, документы будут направлены на согласование регулятору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В результате планируемых изменений основными акционерами АО «РМБ» БАНК будут являться: российский бизнесмен и инвестор Курочкин Алексей Михайлович и вышеуказанный Республиканский Банк Развития.

Новый инвестор планирует корректировку стратегии АО «РМБ» БАНК по нескольким направлениям. Первым приоритетом банка станет предоставление на территории Южной Осетии полного комплекса современных финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. Это инициатива позволит улучшить деловой климат, сделает доступными необходимые финансовые сервисы для населения, укрепит торгово-экономические связи между Россией, Южной Осетией и Абхазией и как следствие будет способствовать существенному увеличению товарооборота между странами.

На втором этапе, учитывая растущий экономический потенциал, банк планирует организовать стабильную, прозрачную систему международных расчетов с Сирийской Арабской Республикой и Исламской Республикой Иран, а также рассмотрит возможность открытия в этих странах своих представительств.

При этом АО «РМБ» БАНК продолжит развитие в традиционных для банка сегментах в России: корпоративный и инвестиционный банкинг, банковские услуги для состоятельных клиентов.

Южная Осетия - развивающаяся республика, ее экономика тесно связана с Россией, таким образом, планируемый альянс с участием опытного инвестора Курочкина Алексея Михайловича будет логичным и успешным финансовым партнерством.__________________________________________________________________________





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