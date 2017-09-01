Борьба с российской пропагандой обойдется США в $40 млн
- 01.09.2017, 15:23,
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Госдепартамент США собирается потратить $40 млн на борьбу с российской пропагандой. Для сравнения: на противодействие террористической пропаганде Вашингтон потратит в два раза меньше. Об этом сегодня сообщило американское издание Politico.
Журналисты издания утверждают, что госсекретарь Рекс Тиллерсон одобрил выделение $60 млн под натиском Конгресса. Этот транш будет разделен следующим образом: $20 млн будут потрачены на борьбу с пропагандой исламистских террористических группировок, а $40 млн пойдут на противостояние с пропагандой, которую спонсируют иностранные государства, причем в первую очередь речь идет о России.
К сожалению, о конкретных способах борьбы с российской пропагандой пока ничего не известно.
АПН следит за развитием событий.