 

Борьба с российской пропагандой обойдется США в $40 млн

Госдепартамент США собирается потратить $40 млн на борьбу с российской пропагандой. Для сравнения: на противодействие террористической пропаганде Вашингтон потратит в два раза меньше. Об этом сегодня сообщило американское издание Politico.

Журналисты издания утверждают, что госсекретарь Рекс Тиллерсон одобрил выделение $60 млн под натиском Конгресса. Этот транш будет разделен следующим образом: $20 млн будут потрачены на борьбу с пропагандой исламистских террористических группировок, а $40 млн пойдут на противостояние с пропагандой, которую спонсируют иностранные государства, причем в первую очередь речь идет о России.

К сожалению, о конкретных способах борьбы с российской пропагандой пока ничего не известно.

АПН следит за развитием событий.
 

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