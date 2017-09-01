Борьба с российской пропагандой обойдется США в $40 млн

Госдепартамент США собирается потратить $40 млн на борьбу с российской пропагандой. Для сравнения: на противодействие террористической пропаганде Вашингтон потратит в два раза меньше. Об этом сегодня сообщило американское издание Politico.





Журналисты издания утверждают, что госсекретарь Рекс Тиллерсон одобрил выделение $60 млн под натиском Конгресса. Этот транш будет разделен следующим образом: $20 млн будут потрачены на борьбу с пропагандой исламистских террористических группировок, а $40 млн пойдут на противостояние с пропагандой, которую спонсируют иностранные государства, причем в первую очередь речь идет о России.





К сожалению, о конкретных способах борьбы с российской пропагандой пока ничего не известно.





АПН следит за развитием событий.



